Дузпа дълбоко в добавеното време донесе точката на Майнц в гостуването на Борусия (Мьонхенгладбах(

Борусия (Мьонхенгладбах) и Майнц завършиха наравно 1:1 в мач от 30-ия кръг на Бундеслигата. Джоузеф Скали откри резултата още в 7-ата минута, но Надим Амири (90+8) донесе точката за гостите с гол от дузпа дълбоко в добавеното време. Тимът на Урс Фишер изигра по-добър двубой и пропусна редица шансове да стигне до успеха, но се добра до точката едва в края на срещата.

Срещата започна отлично за “кончетата”, които успяха да открият резултата с попадение на Скали след удар от границата на наказателното поле. Едва в края на първата част гостите пропуснаха най-добрата си ситуация чрез Амири. Последваха още няколко добри ситуации, пропуснати от Майнц. Тогава, когато играчите на Борусия (Мьонхенгладбах) вече се виждаха победители, реферът Тобиас Уелц посочи бялата точка за нарушение срещу резервата Филип Мвене, която бе превърната в гол от Амири.

С това равенство Майнц продължава да заема десетата позиция в класирането с 34 точки. “Кончетата” са три места по-надолу с толкова пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages