  3. Дузпа дълбоко в добавеното време донесе точката на Майнц в гостуването на Борусия (Мьонхенгладбах(

Дузпа дълбоко в добавеното време донесе точката на Майнц в гостуването на Борусия (Мьонхенгладбах(

  • 19 апр 2026 | 22:58
  • 317
  • 0
Дузпа дълбоко в добавеното време донесе точката на Майнц в гостуването на Борусия (Мьонхенгладбах(

Борусия (Мьонхенгладбах) и Майнц завършиха наравно 1:1 в мач от 30-ия кръг на Бундеслигата. Джоузеф Скали откри резултата още в 7-ата минута, но Надим Амири (90+8) донесе точката за гостите с гол от дузпа дълбоко в добавеното време. Тимът на Урс Фишер изигра по-добър двубой и пропусна редица шансове да стигне до успеха, но се добра до точката едва в края на срещата.

Срещата започна отлично за “кончетата”, които успяха да открият резултата с попадение на Скали след удар от границата на наказателното поле. Едва в края на първата част гостите пропуснаха най-добрата си ситуация чрез Амири. Последваха още няколко добри ситуации, пропуснати от Майнц. Тогава, когато играчите на Борусия (Мьонхенгладбах) вече се виждаха победители, реферът Тобиас Уелц посочи бялата точка за нарушение срещу резервата Филип Мвене, която бе превърната в гол от Амири.

С това равенство Майнц продължава да заема десетата позиция в класирането с 34 точки. “Кончетата” са три места по-надолу с толкова пункта.

Пиза допусна обрат за поредна загуба, Божинов отново остана на пейката

Пиза допусна обрат за поредна загуба, Божинов отново остана на пейката

Без българи в дербито между АЕК и ПАОК

Петзвезден АЗ Алкмаар отнесе НЕК Неймеген и вдигна Купата на Нидерландия

Ювентус се справи с Болоня без затруднения и вече диша във врата на Милан и Наполи

Слот похвали играчите си и даде информация за състоянието на Мамардашвили

Рен разгроми Страсбург, късен гол на Брест засили Нант към Лига 2

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

Ювентус се справи с Болоня без затруднения и вече диша във врата на Милан и Наполи

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

