Балов: За мен правилото за млади футболисти е добро! Това ще помогне да има промяна в българския футбол

Талантът на Славия Кристиян Балов бе избран за футболист №1 за март. В този период той записа силни мачове, с които заслужи отличието.

"Направихме добри игри, но не успяхме да стигнем до осмото място. Надявам се през следващия сезон да се представим по-добре. Не мога да кажа дали ще остана в Славия. Има един месец до края. Най-важното е да съм здрав и всичко друго ще се получи. Искам максимално бързо да направя трансфер в чужбина, за да развия моите качества.



Целта ни беше да сме в тази втора четворка, за да се борим и да играем в Европа. Сега ще играем само за нас и да побеждаваме.

За мен правилото за млади футболисти е доста добро. Това ще помогне да има промяна в българския футбол.

Трябва да показваме все по-добри резултатит с националния отбор, за да върви футболът ни нагоре", заяви Балов.