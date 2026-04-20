  3. Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 8902
  • 14
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред Sportal.bg слуховете, че компания за криптовалута проявява интерес към най-стария столичен клуб. Бизнесменът даде мнение и относно резултатите на вчерашните парламентарни избори.

"Кой проявява интерес към Славия? Нито знам такова нещо, нито нищо. Никой не се е свързвал с мен. Бихме седнали да разговаряме със сериозни хора, някой като собственика на ЦСКА, който се е заел да прави нещо много сериозно. Ако има такъв човек, който има сериозни намерения за клуба, за децата на Славия, да излезе и да обяви намеренията си. Другото са спекулации и измишльотини.

България тръгва по верния път! Аз очаквах Румен Радев да отвее всички с толкова много. На хората им писна. Познавам го добре, още когато едно време работих в авиацията научих една приказка: без авиация няма нация. Радев е истински генерал! Да си генерал от военновъздушните сили, не е като да си от трудовите войски например. Баба ми казваше: мъж роден от майка. Това е човек на място, високоинтелигентен.

Сигурен съм, че идват добри дни не само за футбола, но и за българския спорт. И за образованието, здравеопазването, социално слабите хора, за бизнеса като цяло - вече няма да се обаждат на някого и да му искат проценти от фирмата. Българският народ има нужда от силна ръка. Вече няма да се говори, че ще има трета тоалетна - ще има за мъже и за жени. Оптимист съм", заяви Венцеслав Стефанов.

Спартак (Вн) ще гони промяна на статуквото

  • 1076
  • 0
Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

  • 881
  • 2
Левски търси млади българи за лятото

  • 17892
  • 53
Антони Здравков: Наско Сираков се е доказал в годините като ръководител

  • 2802
  • 5
Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

  • 4919
  • 0
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 9460
  • 56
Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 10975
  • 8
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 4432
  • 9
Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

  • 24737
  • 41
Левски търси млади българи за лятото

  • 17892
  • 53
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 13122
  • 11