Нтумба: Искахме да завършим в топ 8

Вратарят на Славия Леви Нтумба не скри разочарованието си след нулевото равенство с Монтана на стадион "Огоста". Стражът на "белите" разкри, че целта пред отбора е била място в топ 8.

"Искахме да завършим в топ 8. Не сме щастливи. Именно поради тази причина феновете ни извикаха да говорим с тях. Нашата цел беше да сме сред най-добрите 8. Продължаваме напред.

Феновете ни попитаха „Защо“, защото ние победихме Черно море, който е един много добър отбор. А срещу Монтана и Септември не успяхме да вземем победа. Нормално е да са разочаровани.

Нямахме много ситуации. Беше трудно. Монтана игра добре. Нещата не ни се получиха. Искаме да завършим сезона с добро представяне. Искаме да спечелим всеки един от оставащите седем мача", каза Нтумба.