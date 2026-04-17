Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Днес в 17:30 часа ще бъде изтеглен жребият за плейофната фаза на efbet Лига. Събитието ще се проведе в зала "Мусала", където ще бъде определено разпределението на двубоите за финалния етап на шампионата.

Левски води с 10 точки пред Лудогорец. "Сините" имат актив от 70 точки, а "орлите" са с 60 пункта. Останалите два тима от шампионската четворка ЦСКА 1948 и ЦСКА имат съответно 59 и 56 точки.

Жребият ще се излъчи пряко по Sportal.bg.

Ето календара на срещите oт шампионската група:



31 кръг: Между 24 и 27 април

32 кръг: Между 1 и 4 май

33 кръг: Между 7 и 10 май

34 кръг: Между 12 и 14 май

35 кръг: Между 15 и 17 май

36 кръг: На 25 май

Ето и календара на срещите oт групата на Лига на конференциите:



31 кръг: Между 24 и 27 април



32 кръг: Между 1 и 4 май



33 кръг: Между 8 и 10 май



34 кръг: Между 12 и 14 май



35 кръг: Между 15 и 17 май



36 кръг: Между 23-25 май

Ето и календара на срещите oт групата на изпадащите:



31 кръг: Между 24 и 27 април



32 кръг: Между 1 и 3 май



33 кръг: Между 5 и 7 май



34 кръг: Между 8 и 10 май



35 кръг: Между 12 и 14 май



36 кръг: Между 15 и 17 май



Финален кръг: Между 23 и 25 май