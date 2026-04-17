Спас Делев с награда за №1 на кръга след силните си изяви с екипа на Локомотив (София)
Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Днес в 17:30 часа ще бъде изтеглен жребият за плейофната фаза на efbet Лига. Събитието ще се проведе в зала "Мусала", където ще бъде определено разпределението на двубоите за финалния етап на шампионата.

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА
Левски води с 10 точки пред Лудогорец. "Сините" имат актив от 70 точки, а "орлите" са с 60 пункта. Останалите два тима от шампионската четворка ЦСКА 1948 и ЦСКА имат съответно 59 и 56 точки.

Жребият ще се излъчи пряко по Sportal.bg.

Ето календара на срещите oт шампионската група:

31 кръг: Между 24 и 27 април

32 кръг: Между 1 и 4 май

33 кръг: Между 7 и 10 май

34 кръг: Между 12 и 14 май

35 кръг: Между 15 и 17 май

36 кръг: На 25 май

Ето и календара на срещите oт групата на Лига на конференциите:

31 кръг: Между 24 и 27 април

32 кръг: Между 1 и 4 май

33 кръг: Между 8 и 10 май

34 кръг: Между 12 и 14 май

35 кръг: Между 15 и 17 май

36 кръг: Между 23-25 май

Ето и календара на срещите oт групата на изпадащите:

31 кръг: Между 24 и 27 април

32 кръг: Между 1 и 3 май

33 кръг: Между 5 и 7 май

34 кръг: Между 8 и 10 май

35 кръг: Между 12 и 14 май

36 кръг: Между 15 и 17 май

Финален кръг: Между 23 и 25 май

Емил Кременлиев: Титлата вече е в ръцете на Левски

