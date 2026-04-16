Юли Петков: Момчетата са доста разстроени

Помощник треньорът на Славия Юлиян Петков бе разочарован от равенството 0:0 при визитата на Монтана и оставането на "белите" извън втората четворка на шампионата за сметка на Ботев (Пловдив).

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

"Бяхме се подготвили за здрав мач. Знаем, че Монтана трудно губят и се борят на живот и смърт, а ние дадохме всичко, за да влезем в осмицата. През второто полувреме се хвърлихме. Ударихме и две греди, но понякога трябва да имаш и късмет. Можехме да вземем ценни точки в други мачове и всички дадоха всичко от себе си. Момчетата са доста унили и разстроени. Ние ще играем за честта си до края на шампионата.", каза Петков.