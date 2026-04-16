11-те на Монтана и Славия

Станаха ясни титулярните състави на Монтана и Славия, които слагат край на редовния сезон в efbet Лига. Мачът на стадион "Огоста" стартира в 19:30 часа и ще бъде ръководен от Валентин Железов.

След този двубой първенството се разделя на две четворки и една осмица. Домакините се намират на дъното в класирането и отчаяно се нуждаят от точки, за да запазят шансове за спасение, което към този момент изглежда много трудно постижимо. "Белите" също ще търсят задължителна победа, която да ги изпрати в групата с отборите между пето и осмо място, борещи се за участие в плейофа за евротурнирите.

Монтана - Славия

Стартови състави:

Монтана: 1. Марсио Роса, 13. Жоржиньо Соарес, 5. Ивайло Марков, 18. Костадин Илиев, 16. Давид Кармона, 14. Димитър Буров, 24. Ангелос Цингарас, 27. Томас Азеведо, 20. Умаро Балде, 10. Александър Тодоров, 7. Борис Димитров;

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 15. Давид Малембана, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 73. Иван Минчев, 5. Георги Шопов, 11. Мохамед Досо, 77. Емил Стоев, 18. Кристиян Балов, 10. Янис Гермуш.

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

