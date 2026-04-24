Втородивизионният Тореензе ще си оспорва Купата на Португалия със Спортинг

Вече е ясен финалът за Купата на Португалия. След като вчера Спортинг (Лисабон) елиминира Порто, днес втородивизионният Тореензе също си осигури участие в двубоя, който ще определи носителя на трофея.

В реванша от полуфиналите срещу Фафе, който се подвизава в третото ниво на португалския футбол, домакините спечелиха с 2:0 и ще играят на финала за първи път от 70 години. Първият мач завърши 0:0.

Въпреки по-високата класа на Тореензе, срещата беше равностойна. До почивката Фафе опита няколко добри атаки, но те не завършиха с точен удар. Чак в 84-тата минута Бруно Давид даде преднина на домакините, а дълбоко в добавеното време Стопира реши всичко с попадение от дузпа.

Финалът между Спортинг и Тореензе ще се изиграе на 24 май.