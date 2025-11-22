Популярни
  2. Бенфика
  3. Бенфика отстрани третодивизионен съперник в Купата на Португалия

Бенфика отстрани третодивизионен съперник в Купата на Португалия

  • 22 ное 2025 | 01:31
  • 227
  • 0
Бенфика отстрани третодивизионен съперник в Купата на Португалия

Бенфика е първият осминафиналист в турнира за Купата на Португалия. Отборът на Жозе Моуриньо елиминира третодивизионния Атлетико КП след победа с 2:0.

Преди почивката грандът от Лисабон действаше доста лежерно и не успя да вземем преднина, но през второто полувреме разликата в ласите си каза думата. В 73-тата минута Ричард Риос откри резултата след асистенция на Фредрик Аурснес, а малко по-късно се разписа и Евангелос Павлидис от дузпа.

В края на срещата Бенфика получи още една дузпа, но ветеранът Николас Отаменди не успя да я реализира.

Днес предстоят нови осем мача от 1/16-финалите на турнира.

Снимки: Imago

