Спортинг и Порто с лесни победи за Купата на Португалия

  • 23 ное 2025 | 03:27
  • 83
  • 0
Спортинг и Порто с лесни победи за Купата на Португалия

Спортинг (Лисабон) и Порто намериха място сред осминафиналистите в турнира за Купата на Португалия. И двата тима постигнаха домакински победи срещу нискоразредни съперници, а треньорите успяха да съхранят силите на основните си футболисти за предстоящите двубои в евротурнирите.

Спортинг елиминира третодивизионния Маринензе след успех с 3:0 на "Жозе Алваладе". Два гола преди почивката отбеляза Тринкао, а третото попадение беше дело на Луис Суарес в 81-вата минута.

Със същия резултат Порто победи Синтрензе. Борха Сайнц откри за "драконите" в 25-ата минута, а през второто полувреме точни за отбора на Франческо Фариоли бяха Дениз Гюл и Родриго Мора.

За следващата фаза се класираха още Каса Пиа, Витория (Гимараеш) и Фамаликао. Днес предстоят нови 7 мача от 4-тия кръг в надпреварата.

