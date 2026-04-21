Един от шефовете на Уест Хам напуска клуба в края на сезона

  21 апр 2026 | 13:29
Вицепрезидентът на Уест Хам Карън Брейди обяви, че се оттегля от поста си след 16 години в клуба. В изявление, публикувано във вторник сутринта, тя потвърди своето напускане. Бизнес дамата ще насочи вниманието си към другите си бизнес начинания и ролята си в Камарата на лордовете. Оттеглянето ѝ идва на фона на протести от страна на феновете на тима заради представянето на клуба както на терена, така и извън него. В момента „чуковете“ се намират на 17-о място в класирането на Висшата лига, само на две точки над зоната на изпадащите.

„Беше привилегия да работя рамо до рамо с борда, ръководството, играчите, служителите и привържениците на Уест Хам Юнайтед“, заяви 57-годишната Брейди в изявление, изпратено до вестник "Таймс". „Заедно постигнахме забележителни успехи, но връхната точка за мен винаги ще бъде спечелването на трофея от Лигата на конференциите на УЕФА – момент, който ще остане с мен завинаги. Дълбоко съм благодарна за взаимоотношенията, предизвикателствата и възможностите, които оформиха времето ми в клуба. Въпреки че тази глава се затваря, моята страст към футбола и ангажиментът ми да подкрепям следващото поколение лидери остават ненакърнени. Пожелавам на Уест Хам много успехи в бъдеще и с гордост ще следя техните постижения.“

Брейди се присъедини към "чуковете" през 2010 г. Нейното пристигане се случи година след като тя осъществи продажбата на Бирмингам за 80 милиона паунда. Тя изигра ключова роля за преместването на клуба от „Ъптън Парк“ на „Лондон Стейдиъм“ през 2016 г. Брейди успя да надделее над конкуренцията от страна на Тотнъм, за да осигури наемния договор за съоръжението, построено за Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

В реакция на новината, съпредседателят на „чуковете“ Дейвид Съливан заяви: „Карън беше изключителен лидер и ключова фигура в развитието на клуба през годините. Пожелаваме ѝ успех в бъдещите ѝ начинания и ѝ благодарим за изключителния принос през последните 16 години.“

Другият съпредседател, Даниел Кретински, добави: „Искам най-искрено да благодаря на Карън за нашето сътрудничество от 2021 г. насам и за цялата работа, която е свършила за клуба в миналото. Нейният принос за растежа на Уест Хам Юнайтед, като дългосрочния договор за „Лондон Стейдиъм“, прехода в акционерната структура и британския рекорден трансфер на Деклан Райс, беше абсолютно съществен и невинаги напълно оценен. Карън е също така високо ценена в ръководната общност на Висшата лига и беше отличен представител на нашия клуб там. Пожелавам ѝ късмет във всички бъдещи дейности.“

