Луис Енрике е притеснен от контузията на Витиня

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике изрази притеснение относно контузията, получена от Витиня при загубата с 2:1 от Лион в Лига 1. Португалският полузащитник беше принуден да напусне терена малко преди почивката, след като падна лошо на десния си крак.



Португалският плеймейкър веднага започна да накуцва и в крайна сметка напусна игрището. При пристигането си на резервната скамейка той веднага свали бутонката си, като френската преса съобщава за проблем с десния глезен.

На пресконференцията след мача испанският треньор беше попитан за състоянието на играча, но нямаше много новини.

„Нищо позитивно. Когато сменяш играч след опасна ситуация, трябва да изчакаш прегледите, за да видиш какво е положението“, заяви Луис Енрике, правейки анализ на мача и ситуацията в Лига 1.

„Вие харесвате по-конкурентно първенство. Ланс продължава да печели и ще бъде трудно до последния мач. Опитахме се да доминираме в мача и да създадем положения. Лион вкара два гола от първите си две възможности. Знаехме, че ще бъде трудно. Имахме 23 удара, пропуснахме дузпа. Опитахме се да променим тази динамика, но не беше възможно. Лион направи страхотен мач, това е футбол“, каза той.

Снимки: Imago