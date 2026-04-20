  Луис Енрике е притеснен от контузията на Витиня

Луис Енрике е притеснен от контузията на Витиня

  • 20 апр 2026 | 08:03
Треньорът на ПСЖ Луис Енрике изрази притеснение относно контузията, получена от Витиня при загубата с 2:1 от Лион в Лига 1. Португалският полузащитник беше принуден да напусне терена малко преди почивката, след като падна лошо на десния си крак.

Португалският плеймейкър веднага започна да накуцва и в крайна сметка напусна игрището. При пристигането си на резервната скамейка той веднага свали бутонката си, като френската преса съобщава за проблем с десния глезен.

На пресконференцията след мача испанският треньор беше попитан за състоянието на играча, но нямаше много новини.

„Нищо позитивно. Когато сменяш играч след опасна ситуация, трябва да изчакаш прегледите, за да видиш какво е положението“, заяви Луис Енрике, правейки анализ на мача и ситуацията в Лига 1.

„Вие харесвате по-конкурентно първенство. Ланс продължава да печели и ще бъде трудно до последния мач. Опитахме се да доминираме в мача и да създадем положения. Лион вкара два гола от първите си две възможности. Знаехме, че ще бъде трудно. Имахме 23 удара, пропуснахме дузпа. Опитахме се да променим тази динамика, но не беше възможно. Лион направи страхотен мач, това е футбол“, каза той.

Снимки: Imago

Артета: Продължаваме напред

Гуардиола: Тази победа ни даде надежда

Мойс: Заслужавахме поне точка

Звездите на Байерн смятат, че манталитетът им на победители ги е направил шампиони

Компани: Чудесно е, че сме шампиони, но имаме още работа

Дузпа реши голямото Суперкласико между Ривър Плейт и Бока Хуниорс

Левски търси млади българи за лятото

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Паника по улиците на Лондон? Все още не...

С три мача приключва днес предпоследният кръг от редовния сезон в Sesame НБЛ

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

