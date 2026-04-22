ПСЖ нямаше трудности срещу Нант и продължи похода към титлата

Шампионът Пари Сен Жермен се завърна към победите в Лига 1 и надви с 3:0 като домакин в среща от 26-ия кръг на френското първенство. Попаденията отбелязаха Хвича Кварацхелия (13', 50') и Дезире Дуе (37'). ВАР пък отмени попадение Луи Льороа от гостите през първата част.

Парижани имаха дълга почивка от повече от две седмици заради ангажиментите си в Шампионската лига и допуснаха неприятно поражение у дома с 1:2 от Лион преди три дни, но с днешния успех момчетата на Луис Енрике успяха да си върнат аванса от 4 точки на върха.

Шампионите бяха длъжни да спечелят предвид успеха на Ланс отпреди няколко дни, който доближи преследвачите на само точка от парижани.

След 29 изиграни мача и за двата отбора шампионите отново имат стабилен аванс.

За Нант поражението бе поредна стъпка към изпадането, тъй като "канарчетата" останаха на 5 точки зад 16-ото място, което дава право на участие в спасителен бараж, а там към момента се намира Оксер. Ница пък е на 15-ата позиция, а тя е първата, даваща право на директно оцеляване.

Днешният двубой бе изключително специален за Люка Ернандес, тъй като той изигра своя мач номер 100 с фланелката на френския хегемон, който се е устремил към пета последователна шампионска титла.

Lucas Hernandez's 100th match with Paris Saint-Germain!



Congratulations Lucas ❤️💙 pic.twitter.com/Ky8ywCxrfw — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 22, 2026

Очаквано, домакините започнаха с натиск и след малко повече от десетина минути игра си спечелиха дузпа. Причината бе, че Али Юсеф Мусрати от Нант игра с ръка в собственото си наказателно поле и след кратка консултация със системата ВАР главният съдия Клеман Тюрпен посочи бялата точка. Зад топката застана Кварацхелия и грузинецът не сбърка.



Само пет минути по-късно положението можеше да стане много тежко за гостите, тъй като Усман Дембеле се ориентира много добре в пеналтерията след изпълнение на корнер, но стражът на "канарчетата" Антони Лопеш направи отлично спадяване.



Нататък дори гостите успяха да овлядеят инициативата за кратко и резултатът от това не закъсня, след като в 22-рата минута Льороа прати топката във вратата, пазена от Матвей Сафонов, засичайки пас. Тук обаче ВАР се намеси отново в полза на шампионите и отмени попадението.



Това като че ли пречупи гостите и те отново сдадоха инициативата на съперника си и седем минути преди почивката Дезире Дуе покачи за 2:0 в полза на парижани.



В 43-тата минута Аблин пропусна златен шанс да върне Нант в двубоя, но Сафонов плонжира и спаси, съхранявайки за почивката комфортния аванс на своите.



Непосредствено след подновяването на играта Кварацхелия направи преднината на шампионите класическа и уби интригата. Този път грузинецът овладя в пеналтерията и от упор разстреля Лопеш, който този път нямаше как да се намеси.



Оттук нататък всичко бе ясно и вече бе въпрос не дали, а с колко парижени ще победят. Така в 55-ата минута Хакими стреля на сантиметри от дясната греда.



В 60-ата минута Кварацхелия можеше да оформи хеттрика си, но Лопеш отрази удара му с глава.



В 70-ата минута резервата Фабиан Руис реши да изненада вратаря с бърз удар от ръба на наказателното поле, но опитът му се върна от напречната греда.



В добавеното време пък Фредереик Гилбер се размина с възможността да вкара почетен гол за Нант и в крайна сметка Луис Енрике и компания ликуваха с класическа победа, която помогна на тима пет мача преди края да поведе колоната с четири точки аванс.



Само след три дни на 25-и април (събота) парижани отново имат мач и той е гостуване на Анже, а следващата седмица е първият полуфинал от Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен). Нант от своя страна през уикенда отново има много тежко предизвикателство и то е гостуване на борещия се за място в европейските клубни турнири тим на Рен. Този двубой предстои на 26-и април (неделя).