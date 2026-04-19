  Де Дзерби: Чувството е все едно сме загубили

  19 апр 2026 | 03:00
Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби бе доста разочарован след равенството 2:2 с Брайтън. "Шпорите" изпуснаха победата в добавеното време и наставникът призна, че се чувства все едно са загубили мача. Още повече, че тимът му изпусна ценни точки в битката за спасение.

„Да, чувствам се все едно сме загубили, защото изиграхме добър мач. Брайтън е много добър отбор. В този момент те играят много силно. Но мисля, че заслужавахме да спечелим мача, особено като се има предвид, че допуснахме гол в добавеното време след загубена топка, докато тя беше в наше владение“, заяви Де Дзерби.

Тотнъм пак не издържа и се сгромоляса в последните секунди

Въпреки това той заяви, че е горд от отбора си.

„Много съм горд, защото играчите дадоха всичко от себе си, с правилната менталност, с правилната кръв, с правилния характер. Играхме добре с топка. Може би бяхме по-добри през първото полувреме без топка, защото през второто страдахме твърде много при притежанието на съперника“, допълни специалистът.

Той коментира и грешката на Кевин Дансо, довела до изравняването.

„Предпочитам да правим грешки, показвайки характер да играем, отколкото да допуснем гол без характер или смелост. Сега имаме нужда от смелост. За да печелим мачове, трябва да бъдем позитивни и да играем футбол“, смята италианецът.

Той обаче отказва да хвърли бялата кърпа в битката за оцеляване и дори се цели в пет победи.

„Още не е свършило. Трудно е, имаме още пет мача. Сега е трудно да слушате думите ми, но ако наблюдавате играчите и анализирате тяхното ниво, мисля, че можем да спечелим пет поредни мача. Не искам да звучи арогантно, защото не съм арогантен, особено сега, но имаме достатъчно качество, за да се борим и да печелим последователни срещи“, допълни Де Дзерби

„Разочарован съм само заради резултата, заради моите играчи и заради феновете, защото атмосферата беше невероятна. В една много тежка ситуация стадионът беше изумителен“, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages

