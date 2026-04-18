Тотнъм пак не издържа и се сгромоляса в последните секунди

За пореден път Тотнъм се провали в опита си да спечели мач от Премиър лийг и остава в зоната на изпадащите при пет оставащи срещи. Този път “шпорите” направиха домакинско 2:2 срещу Брайтън в сблъсък от 33-тия кръг, независимо че водеха почти до самия край. В петата минута на добавеното време обаче гостите стигнаха до точката след попадение на Жоржиньо Рютер.

Това означава, че Тотнъм продължава да няма успех в елита вече в цели 15 поредни кръга, като за последно тимът грабна трите точки през миналата година - в края на декември. Това беше втора среща начело на отбора за новия мениджър Роберто Де Дзерби, но бившите му възпитаници от Южна Англия го лишиха от така нужната победа.

Освен всичко този “хикс” отложи изпадането на Уулвърхамптън. Евентуален успех на домакините щеше да означава, че “вълците” напускат елитната дивизия и на теория. След като по-рано в събота Лийдс надви Уулвс, вече е почти сигурно, че в Чемпиъншип от новия сезон ще слезе един измежду Тотнъм, Нотингам Форест и Уест Хам.

Футболистите на Тотнъм хвърлиха много усилия срещу Брайтън и се виждаха като победители след прекрасно попадение на Чави Симонс за 2:1 в 77-ата минута, но съдбата имаше други планове.

Иначе Педро Поро изведе столичани напред в 39-ата след друго отлично отиграване на Симонс.

Домакините пропиляха изключителна възможност за удвояване на аванса само две минути след гола, след като първо нидерландецът удари греда, а при добавката ударът на Поро беше спасен.

Тотнъм обаче се пропука и в края на първото полувреме, както щеше да го направи после и в края на срещата. Каору Митома беше точен за 1:1 секунди преди паузата. По-рано през тази първа част веднъж гредата спаси и домакините.

“Шпорите” бяха активни в търсенето на втори гол и стигнаха до него в 77-ата.

После обаче те така и не успяха да задържат аванса си, тъй като се стигна до споменатия късен изравнителен гол за 2:2.