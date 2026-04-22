Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

Бърнли ще посрещне Манчестър Сити на стадион "Търф Моор" в мач от 34-тия кръг на Премиър лийг. Срещата е с начален час 22:00 и ще бъде ръководена от съдията Андрю Мадли. Двубоят е от изключителна важност и за двата отбора, като домакините се борят за оцеляване, а гостите преследват титлата в английския елит.

"Гражданите" почти настигнаха лидера в класирането Арсенал и разликата от 3 точки може да бъде стопена с мача в резерв, който има тимът на Пеп Гуардиола. Бърнли е на цели 13 точки от спасителната зона и вече е ясно, че отборът няма почти никакви шансове да остане сред най-добрите.

Бърнли преминава през изключително труден период, като в последните пет мача записа четири загуби и едно равенство. Отборът загуби от Нотингам Форест с 1:4, претърпя поражение с 0:2 от Брайтън, отстъпи на Фулъм с 1:3, завърши наравно 0:0 с Борнемут и загуби от Евертън с 0:2.



Манчестър Сити демонстрира впечатляваща форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Гражданите" победиха Арсенал с 2:1 през уикенда, разгромиха Челси като гост с 3:0, елиминираха Ливърпул от ФА Къп с категоричното 4:0, спечелиха срещу Арсенал с 2:0 във финала на "Карабао Къп" (на 22.03.2026), но отпаднаха от Реал Мадрид в Шампионската лига след загуба с 1:2 в реванша.

Бърнли се намира в изключително тежка ситуация, заемайки предпоследното 19-то място в Премиър лийг с едва 20 точки след 33 изиграни мача. Отборът има катастрофална голова разлика от 34:67 и на практика е с единия крак във Чемпиъншип. За да запазят теоретичните си шансове за оцеляване, тимът се нуждае от победа срещу един от най-силните отбори в лигата.



Манчестър Сити е на второ място с 67 точки от 32 мача и продължава да преследва лидера в класирането Арсенал. С голова разлика 65:29, отборът на Гуардиола демонстрира както офанзивна мощ, така и стабилна защита. Победа в този двубой е задължителна за "гражданите", ако искат да запазят шансовете си за първото място.

Бърнли е сериозно затруднен от контузии, като шестима играчи са извън строя за предстоящия мач. Защитниците Аксел Туанзебе и Конър Робъртс, както и халфовете Джош Кълън и Ханибал Межбри няма да могат да помогнат на отбора. В нападение липсва и Зеки Амдуни. Звездата на отбора Джейдън Антъни ще трябва да поеме лидерска роля в този труден мач.



Манчестър Сити също има проблеми в защита, като двама ключови бранители - Йошко Гвардиол и Рубен Диаш, са контузени. Въпреки това, Пеп Гуардиола разполага с достатъчно качествени играчи, за да компенсира тези отсъствия. Ерлинг Холанд, който е звездата на отбора, се очаква да бъде основната заплаха за вратата на домакините.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 септември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Манчестър Сити разгроми Бърнли с категоричното 5:1 на своя стадион.



Това беше поредната убедителна победа на "гражданите" срещу този съперник, като в последните пет срещи между двата отбора Сити има пълен комплект от победи с впечатляващата голова разлика 19:2.

