Ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  • 21 апр 2026 | 16:44
Маринакис излезе превантивно от ръководството на Нотингам Форест

Английският елитен клуб Нотингам Форест преработи структурата си извън терена, за да отговори на правилата на УЕФА за собственост, след като собственикът Евангелос Маринакис е начело и на гръцкия шампион Олимпиакос (Пирея), освен на англичаните, съобщи днес вестник „Сън“. Промените са направени в случай, че Нотингам успее да се класира до Шампионската лига като победител в турнира Лига Европа.

Тъй като Маринакис е собственик и на гръцкия Олимпиакос, двойна собственост от негова страна би попаднала под рестрикциите на Европейската централа. „Червено-белите“ от Пирея по всяка вероятност ще завършат на 1-во или на 2-ро място в гръцкото първенство, което прави участието им в „Лигата на богатите“ много по-вероятно.

Съгласно ограниченията на УЕФА за собственост на повече от един клуб, нито един тим с директори, заемащи „решаващи“ роли в повече от един клуб, не може да се състезава в едно и също състезание. Именно това е накарало 58-годишния гръцки милиардер да изпрати акциите си в т.нар „сляп тръст“ и това се случва за втора поредна година.

