Витор Перейра: Клубът заслужи този успех

Мениджърът на Нотингам Форест Витор Перейра сподели своите впечатления след победата с 1:0 над Порто в реванша от четвъртфиналите на Лига Европа.

„Разполагам с фантастичен отбор – в този контекст не говоря за треньора. Всичко се дължи на самия тим, който притежава истински дух, характер и майсторство", заяви португалският специалист.

Първата пролетна европейска победа за Форест на "Сити Граунд" прати отбора на полуфинал

"Смятам, че Нотингам заслужи класирането за полуфиналите: клубът, феновете, всички. Трябваше да преминем през това заедно. Да издържим и в края на мача да изпитаме гордост. За себе си, за привържениците и за всичко, което успяхме да постигнем на терена“, добави Витор Перейра.

На полуфиналите Нотингам Форест ще се изправи срещу Астън Вила. Първият двубой е насрочен за 30 април, а реваншът ще се състои на 7 май.

Снимки: Imago

