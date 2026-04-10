Мениджърът на Нотингам: Всичко ще се реши в реванша

Мениджърът на Нотингам Форест Витор Перейра смята, че равенството 1:1 при гостуването на Порто в първата среща от четвъртфиналите на Лига Европа е добър резултат.

„Това е добър резултат. Футболистите, които започнаха, се справиха добре. Не беше мач, в който създадохме много положения. При резултат 1:1 сблъсъкът остава отворен, а ни предстои реванш, в който ще се реши кой ще се класира напред“, коментира Перейра пред TNT Sports.

Порто и Форест не се победиха в супер мач на “До Драгао”, всичко ще се реши на Острова

„Порто е силен отбор и е в добър момент. Мисля, че се справихме добре. Играчите направиха всичко възможно, за да бъдат организирани, да създадат нещо. В крайна сметка 1:1 е добър резултат. И ще видим какво можем да направим у дома“, добави мениджърът на Нотингам.

Снимки: Gettyimages