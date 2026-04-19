Хеттрик на Гибс-Уайт доближи Нотингам до спасението

Нотингам Форест направи нова крачка към спасението и спечели с 4:1 домакинството си на Бърнли в мач от 33-ия кръг на Премиър лийг. Успехът бе донесен от Морган Гибс-Уайт (62’, 69’, 77’) и Игор Жезус (90+4’), който отбеляза хеттрик през втората част, за да достигнат домакините до пълен обрат, след като Зайън Флеминг (45+2’) бе открил в добавеното време на първото полувреме.

Първата част предложи не особено атрактивна първа част без много положения, но това се промени в добавеното време, когато Хартман достигна една топка на аутлинията и успя да я подаде отлично към Флеминг, който откри резултата.

Домакините изравниха след час игра, когато Гибс-Уайт достигна до една отскочила топка и я насочи до гредата. Натискът на домакините доведе до пълен обрат само седем минути по-късно, когато отново играчът с номер десет се разписа, но този път след воле от границата на пеналта. Той оформи своят хеттрик в 77-ата минута, когато Райън Йейтс центрира, а Морган Гибс-Уайт се разписа с глава. Крайният резултат бе оформен от Игор Жезус в добавеното време. Този успех е изключително важен за Нотингам Форест в борбата на тима за спасение. Те са в серия от пет последователни двубоя без поражение в Премиър лийг и вече се отдалечиха на цели пет точки от Тотнъм. От своя страна Бърнли до голяма степен вече е изпаднал, тъй като се намира на предпоследната позиция с 20 пункта.

Снимки: Gettyimages