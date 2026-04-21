Сари: Целият сезон не зависи само от един мач

Наставникът на Лацио Маурицио Сари е категоричен, че реваншът срещу Аталанта от полуфиналите на Купата на Италия няма да бъде определящ за сезона на “орлите”, които са чак на деветото място в Серия "А". Първата среща между двата тима завърши наравно 2:2, така че цялата интрига остана за утрешния сблъсък в Бергамо.

Лацио и Аталанта поднесоха истинско зрелище на феновете, но оставиха интригата за реванша

“Твърдението, че този мач може да спаси нашия сезон е по-скоро журналистическо определение. Не можеш да оценяваш цял сезон въз основа само на един мач. Радвам се, че ще играем на полуфинал, но бих искал да бъдем и на финала. Имаме четирима-петима играчи, които са почти възстановени. Знаем, че имаме редица футболисти, които могат да изиграят само определен брой минути, а това е важен аспект в мач, чийто изход е неизвестен. Кой ще води атаката? Тижани Нослин приключи последния двубой с някои болки, така че ще видим как е утре и ще вземем решение. Даниел Малдини пък има тендинопатия, поради което на моменти е по-добре или по-зле. В момента възпалението му намалява, но говорим за играч, който е тренирал само два пъти за 20 дни. Утре ще може да играе, но не знам колко дълго. Булае Диа се справя доста добре, но и той е от футболистите, които не са играли пълни 90 минути.

Аз трябва да бъда треньорът и да направя мои собствени преценки за утрешния двубой. Един мач няма да промени мнението ми за целия сезон. Мотивацията е ключова, но не може да бъде единственият фактор. Играта срещу големи тимове често вади на показ нашите силни страни. Трябва да намерим по-голямо постоянство, но никога не сме губили изцяло нашето желание. Този състав е преминал през общо 52 контузии, неблагоприятни съдийски отсъждания и дори мачове без фенове. Не знам колко точки ни е коствало всичко това, но определено можехме да имаме по-голям актив. Откритата тренировка пред тифозите? Това беше една прекрасна сутрин с деца и семейства. Сега би било чудесно да ги видим и на стадиона”, коментира Сари на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages