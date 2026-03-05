Лацио и Аталанта поднесоха истинско зрелище на феновете, но оставиха интригата за реванша

Лацио и Аталанта завършиха наравно 2:2 в първи полуфинален сблъсък между двата тима за Купата на Италия. И четирите гола в мача паднаха през втората част Фисайо Деле-Баширу (47’) откри резултата, но Марио Пашалич (51’) изравни почти веднага. Булае Диа (87’) отново даде преднина на домакините, но Юнус Муса (90’) отново възстанови равенството само няколко минути по-късно.

Гостите си помислиха, че са повели още в осмата минута, когато Кръстаич се разписа, но след намеса на ВАР този гол бе отменен поради засада. Последва добър изстрел на Дзапакоста, но това бяха и единствените по-добри ситуации в срещата. Явно наставленията на почивката на Маурицио Сари на почивката дадоха своя ефект, тъй като те поведоха едва 63 секунди след началото на втората част. Даниеле Малдини намери отлично Деле-Баширу, който хладнокръвно се справи с Марко Карнесеки. Преднината на “орлите” изтрая едва три минути, след като Проведел изби не особено качествено удар на Самарджич от границата на наказателното поле, а притичалият Пашалич изравни.

Двата тима си разминаха по още някои добри шансове, за да се стигне до последните особено драматични минути на срещата. Лацио отново успя да поведе в 87-ата минута, когато центриране от фланга бе докоснато от Пашалич, но са за да го направи по-удобно за Булае Диа, който реализира. Отново тази преднина не бе удържана от домакините, след като този път Сулемата прати много осечен пас към Юнус Муса, който успя да изравни и да остави изключителна интрига за реванша. Втората среща ще се изиграе в Бергамо след повече от месец едва на 23 април.

