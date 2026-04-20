Росиниър: Резултатът е най-важната статистика, собствениците на Челси ме подкрепят на 100%

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър говори пред медиите преди утрешното гостуване на тима му на Брайтън в Премиър лийг. Положението на “сините” от Лондон не е никак добро, като тимът има четири поредни загуби без отбелязан гол и място в топ 5 изглежда все по-малко вероятно.

Младият наставник започна с новините около отбора: “За Жоао Педро решението ще бъде взето в последния момент. Днес той тренира на терена. Утре сутринта ще вземем решение за него. Естевао определено няма да играе утре и му правим допълнителни изследвания. Енцо Фернандес е напълно добре.“

A late call will be made on Joao Pedro ahead of tomorrow’s league clash with Brighton. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 20, 2026

След това Росиниър говори за лошата форма на Челси: “Като треньор трябва да се водиш от данните и от процеса, защото вярваш, че в крайна сметка той ще даде резултат. Засега трябва да спечелим мача, защото това изисква този клуб. Най-важната статистика е резултатът и утре вечер трябва да се борим за него.

Сами си усложнихме нещата, трябва да бъдем реалистични и честни. Не можем да се откажем, трябва да продължим да се борим. Трябва да се погрижим да отидем в Брайтън с подобни качества на тези, които видях срещу Манчестър Юнайтед – по отношение на енергия, интензивност и ангажираност в играта, които бяха добри, но не успяхме да запазим вратата си суха и не се възползвахме от шансовете си. Трябва да бъдем прецизни и безмилостни.

🚨 Liam Rosenior: “As a coach, you have to work to the data and the process. In this moment, we need to win”.



“This is the fundamental and what this club demands. The most important statistic is the result”. pic.twitter.com/z4UhMcCyo7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2026

Мисля, че ако искаш да печелиш мачове, трябва да се погрижиш да не допускаш голове – това е отличителната черта на всеки успешен отбор. Имаме изключителни играчи, които могат да отбелязват голове в решаващи моменти. Напоследък това не се случваше, но това, което ме разочарова, са головете, които допускаме. Не можем да печелим всеки мач, отбелязвайки по два или три гола, но това, с което трябва да се заемем незабавно, са головете, които допускаме”.

Запитан дали има подкрепата на собствениците на Челси, мениджърът отговори: “100%. Те ме подкрепят, а ежедневните ни разговори ми дават сила. Знаем, че искаме да печелим футболни мачове в момента, но това не противоречи на факта, че искаме успех и траен успех в дългосрочен план".

BBCSPORT Rosenior feels '100%' support from Chelsea owners Chelsea head coach Liam Rosenior says he feels "100%" support from the club's ownership despite a run of four league defeats without scoring. https://t.co/dEZSNorDtz — Chelsea FC RSS Feeds (@CFCrss) April 20, 2026

"Седмицата е много важна за нас. За това си във футбола. Решаващите мачове. Предстои ни изключително важен мач, а след това и полуфинал за Купата на Англия. Затова си в футбола, но сега е моментът да покажем на какво сме способни и към това трябва да се стремим. Гледах последния мач на Брайтън на живо преди нашия мач и ние го анализирахме, както и много други. Фабиан Хюрцелер върши фантастична работа", завърши Росиниър.

Снимки: Imago