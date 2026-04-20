Росиниър: Резултатът е най-важната статистика, собствениците на Челси ме подкрепят на 100%

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър говори пред медиите преди утрешното гостуване на тима му на Брайтън в Премиър лийг. Положението на “сините” от Лондон не е никак добро, като тимът има четири поредни загуби без отбелязан гол и място в топ 5 изглежда все по-малко вероятно.
Младият наставник започна с новините около отбора: “За Жоао Педро решението ще бъде взето в последния момент. Днес той тренира на терена. Утре сутринта ще вземем решение за него. Естевао определено няма да играе утре и му правим допълнителни изследвания. Енцо Фернандес е напълно добре.“
След това Росиниър говори за лошата форма на Челси: “Като треньор трябва да се водиш от данните и от процеса, защото вярваш, че в крайна сметка той ще даде резултат. Засега трябва да спечелим мача, защото това изисква този клуб. Най-важната статистика е резултатът и утре вечер трябва да се борим за него.
Сами си усложнихме нещата, трябва да бъдем реалистични и честни. Не можем да се откажем, трябва да продължим да се борим. Трябва да се погрижим да отидем в Брайтън с подобни качества на тези, които видях срещу Манчестър Юнайтед – по отношение на енергия, интензивност и ангажираност в играта, които бяха добри, но не успяхме да запазим вратата си суха и не се възползвахме от шансовете си. Трябва да бъдем прецизни и безмилостни.
Мисля, че ако искаш да печелиш мачове, трябва да се погрижиш да не допускаш голове – това е отличителната черта на всеки успешен отбор. Имаме изключителни играчи, които могат да отбелязват голове в решаващи моменти. Напоследък това не се случваше, но това, което ме разочарова, са головете, които допускаме. Не можем да печелим всеки мач, отбелязвайки по два или три гола, но това, с което трябва да се заемем незабавно, са головете, които допускаме”.
Запитан дали има подкрепата на собствениците на Челси, мениджърът отговори: “100%. Те ме подкрепят, а ежедневните ни разговори ми дават сила. Знаем, че искаме да печелим футболни мачове в момента, но това не противоречи на факта, че искаме успех и траен успех в дългосрочен план".
"Седмицата е много важна за нас. За това си във футбола. Решаващите мачове. Предстои ни изключително важен мач, а след това и полуфинал за Купата на Англия. Затова си в футбола, но сега е моментът да покажем на какво сме способни и към това трябва да се стремим. Гледах последния мач на Брайтън на живо преди нашия мач и ние го анализирахме, както и много други. Фабиан Хюрцелер върши фантастична работа", завърши Росиниър.
