Астън Вила за малко не изпусна решен мач срещу Съндърланд, но измъкна победата в добавеното време

Астън Вила постигна много важна победа с 4:3 над Съндърланд на “Вила Парк”, с което още повече увеличи шансовете си да завърши в топ 5 и да играе в Шампионската лига през следващия сезон. Бирмингамци на два пъти имаха преднина от два гола, но три минути преди края резултатът беше 3:3. Тами Ейбрахам донесе триете точки на бирмингамци в добавеното време. С този успех Вила запази преднината си от три точки пред Ливърпул, но по-важното е, че вече имат 10 преднина пред Челси и останалите претенденти за място в топ 5.

Унай Емери бе направил три промени от мача с Астън Вила. Тайрън Мингс, Ян Маатсен и Рос Баркли се завърнаха сред титулярите. Режи Льо Бри заложи на същия състава, който започна при победата над Тотнъм.

Оли Уоткинс даде летящ старт на бирмингамци след само 98 секунди игра, след като от два метра засече с глава центриране на Макгин. Само седем минути след това обаче Крис Риг изравни с хубав удар в далечния ъгъл. Това бе и първи гол за 18-годишния футболист в Премиър лийг.

В 15-ата минута Онана бе близо до това отново да изведе Вила напред, след като засече с глава центриране на Макгин, но топката срещна гредата. В 36-ата минута Оли Уоткинс отбеляза втория си гол днес. Английският национал отново бе точен с глава отблизо. Този път центрирането беше на Маатсен.

Ollie Watkins has scored SIX in his last five games since being left out of Thomas Tuchel's England squad. 🔥



Do YOU think he should go to the World Cup? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤔 pic.twitter.com/7HH15OkEQE — talkSPORT (@talkSPORT) April 19, 2026

Садики пропусна много добра възможност да изравни в 42-рата, но ударът му бе блокиран от Онана.

В 46-ата минута изглеждаше така, че Астън Вила прави голяма крачка към победата, тъй като Морган Роджърс бе изведен от Уоткинс и направи 3:1. Уоткинс пропусна няколко добри шанса да оформи своя хеттрик, но и Съндърланд атакуваше опасно. “Черните котки” нанесоха своя удар между 86-ата и 87-ата минута, когато изравниха резултата след два гола в рамките на 58 секунди. Първо Трей Хюм отне от Санчо, напредна и от малък ъгъл вкара хубав гол, а след това Уилсон Исидор направи 3:3. Отново Санчо загуби топката, Льо Фи изведе хаитянина, Мартинес се подхлъзна и Исидор нямаше проблем да се разпише.

В 93-тата минута Съндърланд можеше да направи пълен обрат, но Мартинес спаси, след като Диара излезе очи в очи с него. Секунди след това Тами Ейбрахам донесе победата на Астън Вила, след като засече перфектно центриране на Дин.