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Куман след провала срещу Алжир: Не е нужно да се паникьосваме, но това може да се нарече зов за събуждане

  • 4 юни 2026 | 15:56
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Куман след провала срещу Алжир: Не е нужно да се паникьосваме, но това може да се нарече зов за събуждане

Домакинската загуба на Нидерландия с 0:1 срещу Алжир в контролна среща преди началото на Мондиал 2026 е като зов за събуждане преди началото на турнира в Северна Америка през следващата седмица, каза треньорът на "оранжевите" Роналд Куман.

"Мразя да губя, но това беше мач, който трябваше да спечелим. Трябва да печелим подобни домакински мачове, нашата позиция в ранглистата го изисква", заяви Куман пред медиите.

Той смята, че отборът на Нидерландия е доминирал през първите 25 минути срещу Алжир и е пропуснал няколко добри положения за гол.

"Когато не подредиш добре играта си в първите 25 минути, в крайна сметка играеш срещу себе си. Ако създадеш четири или пет чисти положения, задължително трябва да реализираш. Дори това да не се случи, не би трябвало да се превръща в проблем. След това започнахме да си правим нещата значително по-трудни. Понякога ни липсваше агресия и просто бяхме твърде меки. Победата винаги ти дава определено чувство. Загубата е лоша. Със сигурност не е нужно да се паникьосваме сега, но това може да се нарече зов за събуждане", каза още Куман.

Анис Хадж Муса, крило на Фейенорд и национал Алжир, играейки на стадиона в Ротердам, отбеляза победния гол само четири минути преди края на мача, за да помрачи настроението на домакините преди заминаването на тима за Северна Америка в четвъртък.

На въпрос дали е по-добре да претърпи загуба по време на подготовката, отколкото на Световното първенство, Куман отговори: "Не".

Нидерландия ще се изправи срещу Япония, Швеция и Тунис в група "F" на Мондиал 2026.

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Снимки: Imago

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