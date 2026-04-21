Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

Брайтън и Челси ще се изправят един срещу друг в първия мач от 34-тия кръг на Премиър лийг на 21 април 2026 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Амекс Стейдиъм" с начален час 22:00. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Крейг Поусън.

В момента Челси заема шестата позиция в класирането с 48 точки от 33 изиграни мача. Лондончани загубиха позиции в битката за топ 5 и участие в Шампионската лига след четирите поредни загуби, които допуснаха. Сега те нямат право на повече грешки. Ако не спечелят този мач, шансовете им до голяма степен ще се изпарят.

Всъщност "сините" са заплашени дори да загубят и 6-ата си позиция, която държат в момента и която осигурява място в Лига Европа, тъй като днешният им съперник Брайтън е само на точка зад тях. "Чайките" са в подем и със сигурност ще се опитат да се възползват от проблемите при своя съперник, за да запазят надеждите си за участие в евротурнирите на есен.

Брайтън демонстрира отлична форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и само една загуба. "Чайките" завършиха наравно 2:2 срещу Тотнъм на 18.04.2026 г., преди това постигнаха две последователни победи - срещу Бърнли с 2:0 (11.04.2026 г.) и срещу Ливърпул с 2:1 (21.03.2026 г.). Отборът на Брайтън успя да надделее и над Съндърланд с 1:0 (14.03.2026 г.), а единствената им загуба дойде срещу Арсенал с 0:1 (04.03.2026 г.).

За разлика от тях, Челси преминава през труден период, записвайки четири поредни загуби в последните си пет мача. "Сините" загубиха последователно от Манчестър Юнайтед с 0:1 (18.04.2026 г.) и от Манчестър Сити с 0:3 (12.04.2026 г.). Единствената им победа беше убедителното 7:0 срещу Порт Вейл във ФА Къп (04.04.2026 г.), но преди това имаха загуби от Евертън с 0:3 (21.03.2026 г.) и от Пари Сен Жермен с 0:3 в Шампионската лига (17.03.2026 г.).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Брайтън има превес с три победи срещу две за Челси. Последната среща между тях се състоя на 27 септември 2025 г. в Премиър лийг, когато Брайтън победи като гост с 3:1. Преди това, на 14 февруари 2025 г., "чайките" нанесоха тежко поражение на "сините" с 3:0 на "Амекс Стейдиъм". Само шест дни по-рано, на 8 февруари 2025 г., Брайтън елиминира Челси от ФА Къп с 2:1. Челси успя да победи Брайтън с 4:2 на 28 септември 2024 г. в мач от Премиър лийг, а преди това, на 15 май 2024 г., "сините" спечелиха с 2:1 при гостуването си на "чайките".

Отборът на Фабиан Хюрцелер е сериозно отслабен в средата на терена, тъй като Диего Гомес със сигурност отпада заради контузия в коляното от последния мач. Към него в списъка на твърдо отсъстващите се присъединяват дълготрайно контузените Стефанос Цимас (кръстни връзки) и защитникът Адам Уебстър. Основната въпросителна е около звездата Каору Митома, който получи удар и крампи срещу Тотнъм, но се очаква да бъде готов навреме. Добрата новина е завръщането на капитана Луис Дънк, който вече е на разположение след изтърпяно наказание, както и вероятното завръщане на Джеймс Милнър в групата след мускулен проблем.

В лагера на Челси ситуацията изглежда по-тревожна, тъй като отборът продължава да се бори с „епидемия“ от мускулни контузии, поразяващи ключови играчи като Рийс Джеймс и младия талант Естевао Вилиан. Лиам Розениър е принуден да импровизира в предни позиции, надявайки се Жоао Педро да премине късния фитнес тест, за да се изправи срещу бившия си клуб. Цялото внимание на „сините“ ще бъде насочено към Коул Палмър, който въпреки леките здравословни проблеми, остава единствената голяма надежда на тима за излизане от кризата и прекъсване на черната серия от загуби.

При „сините“ ситуацията е критична, като Естевао е най-новото име в лазарета с контузия в подколянното сухожилие. Той се присъединява към капитана Рийс Джеймс (също с травма в сухожилието), вратаря Филип Йоргенсен (операция на слабините) и Джейми Гитънс. Леви Колуил вече игра за младежкия състав, но все още не е готов за първия отбор. Под въпрос остават голмайсторът Жоао Педро, за когото се надяват да се възстанови от травма в бедрото, за да играе срещу бившия си клуб, както и Енцо Фернандес, който изпитва болки в прасеца след мача с Манчестър Юнайтед.