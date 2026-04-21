Астън Вила посяга към испански голмайстор

Астън Вила се стреми да направи качествен скок в своето развитие и подготвя трансферен удар за лятото. Бирмингамци виждат в лицето на испанския национал Микел Оярсабал ключово попълнение за усилване на головата си мощ, пише "Fichajes".

Нападателят на Реал Сосиедадсе намира в блестяща форма. Силното му представяне както в Ла Лига, така и в европейските турнири, привлече вниманието на редица отбори. Настоящият сезон е един от най-силните в кариерата му. Статистиката му е достатъчно красноречива. С 15 гола и 3 асистенции в 33 официални мача, той се утвърди като един от най-решителните нападатели в испанското първенство.

Микел Оярсабал - много повече от обикновен голмайстор

Освен с голмайсторските си умения, Оярсабал се отличава и с тактическа интелигентност. Способността му да играе на различни позиции в атака го превръща в изключително ценен футболист за всеки треньор. От своя страна, Реал Сосиедад има пълно доверие на своя лидер. Договорът му, валиден до 2028 г., ясно показва колко важна фигура е той в спортния проект на клуба.

Интересът на Астън Вила не е случаен. Мениджърът Унай Емери е определил Микел Оярсабал като приоритетна цел за подсилване на атаката през следващия сезон. Испанският специалист цени високо неговата универсалност. Емери смята, че способността на играча да се адаптира към различни офанзивни роли би се вписала перфектно в неговата тактическа схема.

Астън Вила има за цел да се утвърди сред елита на Премиър лийг. За да постигне това, клубът се нуждае от играчи с доказан опит и класа, а Оярсабал е точон такъв. Сделката обаче няма да бъде лесна. Реал Сосиедад няма намерение да се разделя лесно със своя капитан, но една достатъчно висока оферта може да промени ситуацията.

Освен лидер в състава от Сан Себастиан, 28-годишният голаджия е и основна фигура в състава на Испания, като се очаква да води атаката на "Ла Фурия" на предстоящото световно. Той има 24 гола в 52 мача за националния отбор на страната си.

Снимки: Gettyimages