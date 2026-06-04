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Корейска игра на криеница в последната контрола на Сон и компания

  • 4 юни 2026 | 17:03
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Корейска игра на криеница в последната контрола на Сон и компания

Корейският национален отбор завърши подготовката си за Световното първенство с победа, но същевременно с ясното намерение да не разкрива нищо важно. Във финалната си проверка, играна в щата Юта (САЩ), те се справиха със Салвадор с минималното 1:0, като треньорът Мьон-бо Хон предприе няколко нестандартни решения, които имаха за цел да заблудят противниковите наблюдатели.

Азиатският отбор излезе с променен състав и с различни номера на фланелките от обичайното, за да затрудни скаутите на бъдещите си съперници. Такова нещо корейците правеха и в предишни случаи през години. Почивка получиха и някои от основните играчи, включително капитанът Хюн-Мин Сон, който влезе в игра едва след час. Това беше неговият рекорден 145-и мач за националния отбор.

Единственото попадение в мача отбеляза Лий Донг-Джун в 57-ата минута, който от пряк свободен удар преодоля стената и вратаря на Салвадор. Фаворитът контролираше събитията на терена, но дълго време се мъчеше в завършващата фаза и многобройни шансове останаха неизползвани.

След мача селекционерът потвърди, че целта на подготвителните мачове не е била да се разкрият всички карти. „В тези проверки не искахме да разкриваме твърде много. Веднага щом пристигнем в Мексико, ще бъдем готови да подобрим нашите стратегии“, заяви той на пресконференция.

Южнокорейците умишлено избраха Салвадор, който е значително по-ниско класиран в световната ранглиста. Според треньора стилът на игра на противника е трябвало да напомня на това, което ги очаква в първия мач от турнира - срещу Чехия (12 юни). „Чехия играе подобен стил. Мисля, че нашите играчи трябваше да научат много днес срещу този тип отбор. Трябва да се съсредоточим върху създаването на повече шансове“, допълни националният селекционер, цитиран от портала iSport.

Преди този мач Южна Корея победи Тринидад и Тобаго с 5:0.

Лагерът в Юта имаше не само игрова подготовка, но и практическо значение. Националите се аклиматизираха към по-голямата надморска височина, тъй като ще играят първите си мачове от Световното първенство в Гуадалахара в Мексико. След мачовете с Чехия и Мексико те ще завършат групата със среща с Република Южна Африка в Монтерей.

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