Ханзи Флик все още не е одобрил привличането на Бастони

Барселона продължава да се стреми към привличането на Алесандро Бастони това лято, за да подсили защитата си, но все още не е получил зелена светлина от старши треньора Ханзи Флик, а и трябва да преговаря с настоящия тим на италианския национал - Интер.

Представителите на Барселона и Бастони обаче вече полагат основите за петгодишен договор до 2031-а, въпреки че споразумение все още не е постигнато, информира „Мундо Депортиво“. Очаква се защитникът да обсъди ситуацията с ръководството на Интер, след като „нерадзурите“ си осигурят Скудетото. Именно преговорите на клубно ниво могат да бъдат най-сериозната пречка пред Барселона, тъй като миланският гранд ще настоява да получи около 70-80 милиона евро за Бастони.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages