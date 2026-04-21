Станаха ясни датата и часът на Ел Класико, Барселона ще рекламира певица

Испанската Ла Лига разкри програмата на 35-ия кръг на първенството на страната, като Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид ще се играе на 10 май (неделя) от 22 часа на “Спотифай Камп Ноу", пише вестник "Мундо Депортиво".

В този мач футболистите на Барселона ще носят специални фланелки, които са изготвени в сътрудничество с американската звезда Оливия Родриго по договора на клуба със “Спотифай”. Досега каталунците са излизали в този мач с фланелки в партньорство с Дрейк, Ролинг Стоунс, Колдплей, Трейвис Скот и Ед Шийран.

🚨🚨 BREAKING: This is how the Olivia Rodrigo x Barça El Clásico shirt could look like. pic.twitter.com/v9bK6jF74g — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 21, 2026

Барселона спечели три от последните пет дербита между двата отбора в последната година. Каталунците също така са убедителен лидер в първенството и могат да триумфират с нова титла в Испания при успех над Реал Мадрид, който е в труден период и няма победа вече в четири поредни срещи във всички турнири.

Снимки: Imago