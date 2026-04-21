Станаха ясни датата и часът на Ел Класико, Барселона ще рекламира певица

  • 21 апр 2026 | 11:55
Испанската Ла Лига разкри програмата на 35-ия кръг на първенството на страната, като Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид ще се играе на 10 май (неделя) от 22 часа на “Спотифай Камп Ноу", пише вестник "Мундо Депортиво".

В този мач футболистите на Барселона ще носят специални фланелки, които са изготвени в сътрудничество с американската звезда Оливия Родриго по договора на клуба със “Спотифай”. Досега каталунците са излизали в този мач с фланелки в партньорство с Дрейк, Ролинг Стоунс, Колдплей, Трейвис Скот и Ед Шийран.

Барселона спечели три от последните пет дербита между двата отбора в последната година. Каталунците също така са убедителен лидер в първенството и могат да триумфират с нова титла в Испания при успех над Реал Мадрид, който е в труден период и няма победа вече в четири поредни срещи във всички турнири.

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Унай Емери е вариант за Реал Мадрид

Арсенал може да се намеси в битката за Хулиан Алварес

Ман Юнайтед подготвя офанзива за защитник на Спортинг

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

