Луукман и Сьорлот пропускат следващите мачове на Атлетико и са под въпрос за двубоя с Арсенал

Както се и очакваше, загубата във финала за Купата на краля нанесе не само психологически, но и физически щети на Атлетико Мадрид, пише "Марка".

Първоначалните медицински прегледи потвърждават, че Адемола Луукман и Александър Сьорлот са с физически дискомфорт, уточняват "рохибланкос" в официално съобщение. Двамата със сигурност пропускат следващите два мача на "дюшекчиите" срещу Елче и Атлетик Билбао с цел да бъдат предпазени от по-сериозни контузии. Те остават под сериозен въпрос и за полуфиналите в Шампионската лига срещу Арсенал следващата седмица.

Нигериецът, който беше заменен именно от норвежкия си съотборник през втората част на финала в събота, страда от оток на адуктора. Тази травма ще го извади от игра поне за седмица. Проблемът може да се окаже и по-сериозен, тъй като Арсенал гостува на „Метрополитано“ в сряда, 29-и, което прави сроковете за възстановяването му изключително кратки. Поради тази причина той вече работи със специалисти по рехабилитация в опит да бъде готов навреме.

На свой ред Александър Сьорлот също няма да бъде на разположение на Диего Симеоне в предстоящите срещи заради контузия. Неговото състояние ще се следи постоянно, но очакванията са той да успее да се възстанови за сблъсъка с Арсенал, което е и основната цел пред медицинския щаб.

Поради тези причини двамата футболисти ще следват индивидуален тренировъчен план през следващите дни, като ще се подготвят отделно от основната група. Тяхното завръщане към общите занимания ще зависи от развитието на състоянието им.

Повече оптимизъм има около състоянието на Маркос Йоренте. Въпреки че се очаква официално потвърждение от лекарите, всичко сочи, че неговото неразположение е просто следствие от натрупаната умора и голямото натоварване. Въпреки това той ще следва специфичен план за възстановяване, за да се избегнат усложнения.

Снимки: Imago

