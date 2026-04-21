Арсенал може да се намеси в битката за Хулиан Алварес

Арсенал активизира плановете си за подсилване на атаката това лято. На "Етихад" нямат намерение да спират с подсилването на тима и готвят нови сериозни сделки. Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес пък се очертава като едно от водещите имена в списъка на клуба, пише "TEAMtalk".

„Артилеристите“ проявяват силен интерес към аржентинеца. Те обаче ще се сблъскат със сериозна конкуренция от страна на Барселона, за която се смята, че е предпочитаната дестинация за играча, ако той реши да смени клубната си принадлежност.

Трансферната стратегия на Арсенал продължава да бъде насочена към привличането на гъвкави атакуващи играчи, способни да изпълняват различни роли – качество, което Алварес е доказвал многократно през кариерата си. Тъй като клубът се стреми да запази позициите си в челото на Премиър лийг и да стигне далеч в европейските турнири, привличането на универсален нападател от най-високо ниво се счита за ключова цел. Хулиан Алварес си изгради репутация на един от най-адаптивните нападатели в Европа. Независимо дали действа като централен нападател, втори такъв или се изтегля по крилата, аржентинецът неизменно допринася с голове и огромна работоспособност.

Развитието на играча през последните години го прави особено привлекателен за мениджъра на Арсенал Микел Артета, чиито тактически схеми разчитат в голяма степен на интелигентно движение, преса и позиционна гъвкавост. Освен това интересът към Алварес показва, че Артета не е доволен от представянето на Виктор Гьокереш и Кай Хаверц, които водеха атаката на Арсенал през този сезон.

Със сигурност Арсенал ще срещне сериозна съпротива за подписа на аржентинеца от страна на Барселона. Каталунският клуб вижда в Алварес дългосрочно решение за атаката си, способно както да води нападението, така и да си партнира с други нападатели. Техният интерес може да им даде предимство, особено ако играчът предпочита стила на игра и средата в Ла Лига.

От финансова гледна точка подобна сделка вероятно ще изисква значителна инвестиция. Атлетико Мадрид са известни като трудни преговарящи, а стойността на Алварес се е повишила благодарение на постоянното му силно представяне и статута му на аржентински национал. Очаква се Атлетико да поиска 120 милиона евро за своята звезда в атака. Според източници, Арсенал е готов да продаде Жезус и Хаверц, за да освободи място за нападателя, оценен на 120 милиона евро.

Снимки: Gettyimages