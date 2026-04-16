Луис Енрике с уникално постижение

Пари Сен Жермен ще играе за трета поредна година на полуфинал в Шампионската лига. Нещо, което само допреди няколко сезона изглеждаше невероятно, а дори в ерата на магическото трио Месо-Мбапе-Неймар не се случи.

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

С постижението архитектът на този успех старши треньорът Луис Енрике постигна нещо много голямо. Той стана едва шестият наставник в историята на надпреварата, който успява да играе с един и същи отбор във финалната четворка на най-комерсиалната надпревара на Стария континент.

Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

Преди него това направиха Мигел Муньос с Реал Мадрид, Марчело Липи с Ювентус, Карло Анчелоти с Милан и Реал Мадрид, Зинедин Зидан с Реал Мадрид, сър Алекс Фъргюсън с Манчестър Юнайтед, Джосеп Гуардиола с Барселона и Байерн (Мюнхен).