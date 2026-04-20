Луис Енрике: Искахте по-оспорвано първенство и го имате

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике прие философски загубата с 1:2 от Лион в Лига 1. Това поражение обърка сметките на тима му в битката за титлата, като парижани пропуснаха да си върнат преднината от 4 точки пред преследвача си Ланс. Така обаче първенството стана по-оспорвано и по-интересно.

„Вие искахте по-оспорвана лига и я имате. Ланс продължава да печели и ще бъде трудно до самия край. Това е футболът и сега просто трябва да се подготвим за следващите мачове. Вече ще играем на всеки три дни и трябва да се справим с това“, заяви Енрике.

Лион разклати шампионските амбиции на ПСЖ

Той коментира и ротациите в състава си.

„„Ротацията е решението. Ще изиграем 9 мача за 27 дни, трябва да преодолеем това с всички играчи. Какво искате да направя? Ако не разбирате защо трябва да ротираме състава, значи не разбирате нищо от футбол. Трябва да знаеш как да управляваш състава. Очакват ни много мачове. Свикнали сме с това и правим всичко възможно да бъдем конкурентоспособни във всяка среща, като същевременно следим внимателно физическото състояние на играчите“, допълни специалистът.

Другата лоша новина след мача е контузията на Витиня.

„Не мога да кажа нищо положително. Когато трябва да смениш играч след опасна ситуация, е сложно. Трябва да изчакаме изследванията утре“, каза испанецът.

Накрая той говори и за напрежението от това да бъдеш част от клуб като ПСЖ.

„Да бъдеш част от ПСЖ е трудно, защото феновете и хората около клуба често се възползват от такива ситуации, за да критикуват. Това е нормално и не е проблем за мен лично“, завърши Енрике.

Снимки: Gettyimages