  Лион разклати шампионските амбиции на ПСЖ

Лион разклати шампионските амбиции на ПСЖ

  • 19 апр 2026 | 23:55
  • 2527
  • 11

Лион поднесе малка изненада, побеждавайки Пари Сен Жермен с 2:1 в гостуването си на "Парк де Пренс" от 30-ия кръг на Лига 1. "Хлапетата" вкараха два ранни гола, дело на Ендрик в 6-ата и Афонсо Морейра в 18-ата минута. В 94-тата минута Хвича Кварацхелия върна едно попадение за домакините, но бе твърде късно за обрат. Така Лион нанесе удар по шампионските амбиции на своя съперник, който пропусна да си върне преднината от 4 точки на върха в класирането пред преследвача Ланс и битката за титлата ще стане още по-интересна в заключителните кръгове от кампанията.

Мачът започна ударно за Лион и в 6-ата минута Афонсо Морейра изведе Ендрик зад защитата, а той от малък ъгъл стреля силно и с помощта на гредата отбеляза за 0:1.

След това в 12-тата минута Матвей Сафонов показа блестящ рефлекс, спасявайки удар на Абнер Винисиус.

В 18-ата минута резултатът бе удвоен. Лион организира контраатака, Ендрик подаде за Морейра, той се отскубна зад защитата и хладнокръвно реализира за 0:2.

В 31-вата минута ПСЖ получи дузпа за нарушение на Ейнсли Мейтланд-Найлс срещу Люка Ернандес, но Гонсало Рамош не успя да отбележи от бялата точка и резултатът остана непроменен.

През второто полувреме домакините засилиха натиска и първо Кварацхелия пропусна добра възможност в 63-тата минута, а в 75-ата изстрел на Усман Дембеле се отби от напречната греда.

В 94-тата минута ПСЖ стигна до почетен гол. Кварацхелия се разписа със страхотен диагонален удар от ъгъла на наказателното поле, оформяйки крайното 1:2.

Този резултат обаче е полезен за запазване на интригата в битката за титлата. ПСЖ остава лидер, но само с точка преднина пред Ланс. Парижани имат 63 пункта, а преследвачът им е с 62, но и с мач повече в актива си.

За Лион обаче победата е изключително важна, защото отборът влезе в топ 4 с актив от 54 точки.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Пиза допусна обрат за поредна загуба, Божинов отново остана на пейката

Пиза допусна обрат за поредна загуба, Божинов отново остана на пейката

  • 19 апр 2026 | 21:34
  • 820
  • 1
Без българи в дербито между АЕК и ПАОК

Без българи в дербито между АЕК и ПАОК

  • 19 апр 2026 | 21:24
  • 1232
  • 3
Петзвезден АЗ Алкмаар отнесе НЕК Неймеген и вдигна Купата на Нидерландия

Петзвезден АЗ Алкмаар отнесе НЕК Неймеген и вдигна Купата на Нидерландия

  • 19 апр 2026 | 21:17
  • 3085
  • 0
Ювентус се справи с Болоня без затруднения и вече диша във врата на Милан и Наполи

Ювентус се справи с Болоня без затруднения и вече диша във врата на Милан и Наполи

  • 19 апр 2026 | 23:42
  • 4279
  • 3
Слот похвали играчите си и даде информация за състоянието на Мамардашвили

Слот похвали играчите си и даде информация за състоянието на Мамардашвили

  • 19 апр 2026 | 20:49
  • 2965
  • 1
Рен разгроми Страсбург, късен гол на Брест засили Нант към Лига 2

Рен разгроми Страсбург, късен гол на Брест засили Нант към Лига 2

  • 19 апр 2026 | 20:40
  • 999
  • 0
Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

  • 19 апр 2026 | 20:25
  • 38842
  • 180
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 35638
  • 21
Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 30253
  • 65
Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

  • 19 апр 2026 | 20:22
  • 20831
  • 297
Ювентус се справи с Болоня без затруднения и вече диша във врата на Милан и Наполи

Ювентус се справи с Болоня без затруднения и вече диша във врата на Милан и Наполи

  • 19 апр 2026 | 23:42
  • 4279
  • 3
Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 15697
  • 20