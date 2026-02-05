Антоан Семеньо ще влезе в историята на английския футбол

Новото попълнение на Манчестър Сити Антоан Семеньо ще влезе в историята на английския футбол като първия играч, който достига до финала на Карабао къп в същия сезон, в който вече е бил елиминиран от турнира с друг отбор. Това стана възможно, след като преди началото на сезона правилата бяха променени така, че футболистите, играли за един клуб, могат да участват за друг в следващ етап от надпреварата, но това трябва да стане преди първия полуфинал.

Крилото бе част от тима на Борнемут, който отпадна от Карабао къп след поражение от Брентфорд във втория кръг на Купата на лигата през август. Този януари “гражданите” платиха откупваща клауза от 62.5 милиона паунда, за да привлекат играча на “Етихад”. Семеньо вече започна да впечатлява с изявите си с екипа на Манчестър Сити, отбелязвайки два гола в три двубоя до момента.

Снимки: Gettyimages