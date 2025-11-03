Гари Невил посочи единствения отбор, който може да спре Арсенал за титлата

Бившата легенда на Манчестър Юнайтед Гари Невил смята, че Ливърпул е единственият отбор, който може да попречи на Арсенал да спечели титлата през този сезон. Отборът на Арне Слот сложи край на серията си от четири поредни загуби в първенството през уикенда, но все още изостава със седем точки от „артилеристите“.

Въпреки че разликата може да изглежда значителна, историята е доказала, че е възможно да се възстановиш и от много по-лоша ситуация. Манчестър Сити навакса осем точки изоставане след 28 мача през сезон 2022/23, а през сезон 2023/24 също осем точки след 17 кръга, за да спечели титлата.

"Вижте, Арсенал все още може да загуби титлата оттук нататък. Разбирам защо Микел Артета, играчите и дори феновете се опитват да омаловажат значението на това да спечелят този сезон. Но те са най-постоянният отбор и градят върху това вече три-четири сезона. През последните три сезона аз също прогнозирах, че ще са шампиони, но в крайна сметка винаги се проваляха. Мислех, че трябваше да са там миналата година, когато Ливърпул спечели, защото ако Ман Сити се сринеше, Арсенал трябваше да се възползва от възможността", каза бившият защитник на Юнайтед.

Този сезон малцина ще търсят извинения за Арсенал и не искам да им оказвам натиск, просто смятам, че те са най-добрият отбор в лигата и разполагат с подходящия състав", продължи Невил.

"Уверен съм, че Арсенал ще спечели лигата, защото винаги мисля какво може да спре един отбор. Ако Ливърпул беше загубил Вирджил ван Дайк или Мохамед Салах в предишни сезони, щяха да имат проблеми. Но сега, благодарение на летните попълнения, не се сещам за играч в Арсенал, чието отсъствие би означавало загуба на титлата... дори и при двамата централни защитници. Всяка позиция е покрита. Букайо Сака преди беше такъв играч, но когато се контузи, Нони Мадуеке го замести. Навсякъде имат двойно осигуряване, с играчи от същото или само малко по-ниско качество", добави Невил.

"Арсенал трябва да победи сам себе си, за да не спечели. Не мисля, че Ман Сити ще се върне на нивото, на което беше преди, и ще настигне Арсенал. Пеп Гуардиола е гений, но няма играчите и отборът му не играе на необходимото ниво. Ливърпул е единственият претендент, но те трябва много бързо да се върнат на правилния път",завърши мислите си експертът.