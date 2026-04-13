Бенфика победи кандидат за изпадне, но остава прекалено далеч от върха

Отборът на Бенфика записа протоколна победа с 2:0 при домакинството си на Насионал в 29-ия кръг на Лига Португал.

Момчетата на Жозе Моуриньо решиха всичко още в първия четвърт час, когато реализираха двете си попадения, а те бяха дело на Андреас Шелдерюп (3’) и Рафа Силва (14’).

След почивката Евангелос Павлидис можеше и да направи преднината класическа, но в 58-ата минута изпусна дузпа, което обаче не повлия на крайния резултат.

Така след 29 изиграни срещи “орлите” продължават да са единственият отбор в елита на шампионата на Иберийския полуостров без поражение, но с 20 победи и 9 равенства селекцията на Специалния остава твърде далеч от върха.

В късния мач за деня вечният съперник Порто взе своя мач с 3:1 при визитата си на Ещорил и така разликата до “драконите” остава 9 точки. Сезонът за Бенфика върви към пълен провал, тъй като “орлите” отпаднаха безславно от турнирите за Купата на Португалия и Купата на Лигата, а в директните елиминации на Шампионската лига Реал Мадрид се оказа прекалено висока топка.

Освен това е много вероятно през следващата кампания Жозе и компания да не играят в “турнира на богатите”, тъй като Лига Португал дава само две квоти за най-престижната европейска клубна надпревара, а към момента те изостават на две точки от втория Спортинг (Лисабон), който е и с мач по-малко. Все пак Бенфика тепърва има пряк мач “лъвовете” идния уикенд на 19-и април (неделя) от 20:00 часа българско време. Това се явява и последният шанс за Жозе Моуриньо да спечели важен мач, тъй като не успя да победи нито един от другите след Бенфика три гранда в португалския футбол Порто, Спортинг и Брага.