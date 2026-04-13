Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
Бенфика победи кандидат за изпадне, но остава прекалено далеч от върха

  13 апр 2026 | 01:01
  • 161
  • 0
Отборът на Бенфика записа протоколна победа с 2:0 при домакинството си на Насионал в 29-ия кръг на Лига Португал.

Момчетата на Жозе Моуриньо решиха всичко още в първия четвърт час, когато реализираха двете си попадения, а те бяха дело на Андреас Шелдерюп (3’) и Рафа Силва (14’).

След почивката Евангелос Павлидис можеше и да направи преднината класическа, но в 58-ата минута изпусна дузпа, което обаче не повлия на крайния резултат.

Така след 29 изиграни срещи “орлите” продължават да са единственият отбор в елита на шампионата на Иберийския полуостров без поражение, но с 20 победи и 9 равенства селекцията на Специалния остава твърде далеч от върха.

В късния мач за деня вечният съперник Порто взе своя мач с 3:1 при визитата си на Ещорил и така разликата до “драконите” остава 9 точки. Сезонът за Бенфика върви към пълен провал, тъй като “орлите” отпаднаха безславно от турнирите за Купата на Португалия и Купата на Лигата, а в директните елиминации на Шампионската лига Реал Мадрид се оказа прекалено висока топка.

Между обещанието и бездната: хаосът в Бенфика поглъща и Моуриньо
Освен това е много вероятно през следващата кампания Жозе и компания да не играят в “турнира на богатите”, тъй като Лига Португал дава само две квоти за най-престижната европейска клубна надпревара, а към момента те изостават на две точки от втория Спортинг (Лисабон), който е и с мач по-малко. Все пак Бенфика тепърва има пряк мач “лъвовете” идния уикенд на 19-и април (неделя) от 20:00 часа българско време. Това се явява и последният шанс за Жозе Моуриньо да спечели важен мач, тъй като не успя да победи нито един от другите след Бенфика три гранда в португалския футбол Порто, Спортинг и Брага.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Борещият се за оцеляването си Овиедо изненада Селта като гост

Борещият се за оцеляването си Овиедо изненада Селта като гост

  • 12 апр 2026 | 21:32
  • 750
  • 0
Бастунов игра малко при загуба на Визела, Христов и Иванов останаха на пейката

Бастунов игра малко при загуба на Визела, Христов и Иванов останаха на пейката

  • 12 апр 2026 | 21:28
  • 616
  • 0
Орсолини поведе Болоня към победа над Лече

Орсолини поведе Болоня към победа над Лече

  • 12 апр 2026 | 21:17
  • 649
  • 0
Ямал се надъхва с велик обрат на ЛеБрон за реванша на Барселона с Атлетико

Ямал се надъхва с велик обрат на ЛеБрон за реванша на Барселона с Атлетико

  • 12 апр 2026 | 21:00
  • 3430
  • 28
Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

  • 12 апр 2026 | 23:41
  • 9634
  • 17
Щутгарт се развихри и се настани на трето място в Бундеслигата

Щутгарт се развихри и се настани на трето място в Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 20:46
  • 1041
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 49513
  • 104
Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

  • 12 апр 2026 | 20:22
  • 25107
  • 97
Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

  • 12 апр 2026 | 23:41
  • 9634
  • 17
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 16624
  • 13
Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

  • 12 апр 2026 | 18:08
  • 7884
  • 48
Следете със Sportal.bg края на редовния сезон в НБА: Три отбора на Изток в жестока битка за топ 6!

Следете със Sportal.bg края на редовния сезон в НБА: Три отбора на Изток в жестока битка за топ 6!

  • 13 апр 2026 | 00:17
  • 435
  • 1