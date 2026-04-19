Байерн (Мюнхен) ще подпечатва титлата си срещу Щутгарт

Бундеслигата навлиза в своята решителна фаза, а предстоящият сблъсък от 30-ия кръг между Байерн (Мюнхен) и Щутгарт може да се окаже исторически. Баварците, които са еднолични лидери със 76 точки, се намират само на крачка от своята 35-а титла. Сценарият е ясен: ако воденият от Венсан Компани клуб не загуби в неделя, „Сребърната салатиера“ ще остане в Мюнхен. От другата страна, Щутгарт заема престижното трето място с 56 точки и води ожесточена битка с РБ Лайпциг за гарантиране на място в Шампионската лига през следващия сезон. Така че и швабите идват пределно мотивирани да вземат нещо от този двубой.

Байерн се намира в страховита форма, записвайки пет победи в последните си пет мача. Отборът не само доминира в първенството с разгроми като 5:0 над Санкт Паули и 4:0 над Унион (Берлин), но и демонстрира характер на европейската сцена. Баварците наскоро елиминираха Реал Мадрид на четвъртфиналите в Шампионската лига след две победи – 4:3 у дома и 2:1 в Мадрид, което ги изкачи на върха в ранглистата на УЕФА. Тимът показва невероятна устойчивост, наваксвайки изоставания в резултата, което според спортния директор Макс Еберл „обобщава характера на този отбор“.

Гостите от Щутгарт също се представят достойно, въпреки че формата им е малко по-непостоянна в сравнение с тази на лидера. В последните си пет срещи в Бундеслигата те записаха победи над Хамбургер ШФ (4:0), Аугсбург (5:2) и РБ Лайпциг (1:0), но допуснаха поражение от Борусия (Дортмунд) с 0:2. В Европа кампанията им приключи след загуба с 0:2 от Порто. Треньорът Себастиан Хьонес призова за смелост и вяра преди гостуването в Мюнхен, заявявайки, че отборът му ще направи всичко възможно да развали празненствата на домакините.

Статистиката от последните срещи е изцяло в полза на Байерн. В първия мач между двата тима този сезон баварците постигнаха категорична победа с 5:0 като гости в Щутгарт. Те триумфираха и в мача за Суперкупата на Германия през август с 2:1. В последните шест официални двубоя Байерн има пет победи, докато Щутгарт успя да измъкне само един успех с 3:1 през май 2024 г. Трябва да се отбележи, че Хари Кейн се превърна в истинско „проклятие“ за швабите, отбелязвайки хеттрик при последното гостуване на Щутгарт на „Алианц Арена“ (4:0).

Хари Кейн продължава да пише история с 31 гола в 26 мача през сезона. Не по-малко впечатляващ е Майкъл Олисе, който има 12 гола и невероятните 18 асистенции. За Щутгарт голямата заплаха обикновено е Дениз Ундав със своите 18 попадения, но той ще липсва в този мач. В негово отсъствие тежестта в атака ще падне върху Ермедин Демирович (9 гола) и Джейми Левелинг (7 гола).

В лагера на Байерн основната липса остава младият Ленарт Карл, който е аут до края на сезона заради травма на бедрото. Свен Улрайх и Том Бишоф също остават в лазарета за този мач. Добрата новина е завръщането на Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис.

Щутгарт ще бъде без най-добрия си реализатор Дениз Ундав, който е наказан за този двубой. Това е сериозен удар за Себастиан Хьонес, който ще трябва да прекроява атаката си срещу най-добрата защита в първенството. Освен него мача пропускат и Джъстин Дийл и Лазар Йованович.