Ясни са дните и часовете на двата плейофни сблъсъка между ЦСКА и Левски

Дербито между ЦСКА и Левски от първия плейофен кръг на efbet Лига ще се играе на 25 април (събота) от 16:00 часа. Другият двубой между "сини" и "червени", който ще е в 35-ия (пети плейофен) кръг, е на 16 май от 16:00 часа.

Иначе шампионските плейофи стартират с Лудогорец - ЦСКА 1948. Срещата е предвидена за 25 април (събота) от 13:15 часа.

Програмата е направена така, че последните два кръга да се играят в един и същи ден и час. Те ще завършат със сблъсъците Лудогорец - ЦСКА и ЦСКА 1948 - Левски, които ще се проведат на 25 май (понеделник) от 20:30 часа.