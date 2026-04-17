Боримиров: Готови сме за това, което предстои до края

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира жребия за плейофите в efbet Лига. В първия кръг „сините“ ще се изправят срещу ЦСКА.

„Трябва да се представим по най-добрия начин без значение срещу кой ще стартираме. В тази четворка няма слаби отбори, така че ние ще подходим максимално сериозно към всеки един от противниците. Предпочитам да говоря само и единствено за нашия отбор. Ние мислим мач за мач. Следваме си нашия план, който имаме от началото на първенството. Мисля, че сме готови за това, което предстои до края. Не мисля, че трябва да сравняваме какво е било преди 10-20 години, защото това са различни поколения. Това сравнение не е ОК. Арда първо играят за себе си не играят за Левски. Те си гонят своите цели. Хулио ще каже на футболистите какво трябва да се промени, за да се спечели двубоя срещу ЦСКА“, завърши Боримиров.