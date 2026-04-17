ЦСКА: Време е за характер, класа и червена доминация

ЦСКА публикува програмата си за плейофите по кръгове. Тегленият по-рано днес жребий отреди още на старта на заключителната фаза от първенството "армейците" да се изправят срещу Левски. Припомняме, че двата отбора се срещнаха в последния кръг от редовния сезон на efbet Лига, а двубоят на 13 април (понеделник) завърши наравно 1:1.

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ето какво написаха от клуба:

"ЦСКА влиза в решителната фаза на сезона! „Червените“ стартират плейофите с дерби срещу Левски. Сблъсъкът от 31-вия кръг ще се проведе в периода 25-26 април на Националния стадион „Васил Левски“!

Графикът до края на шампионата:

ЦСКА – Левски (25–26 април)

ЦСКА – Лудогорец (1–4 май)

Тимът от Бистрица – ЦСКА (7–10 май)



ЦСКА – Тимът от Бистрица (12–14 май)

Левски – ЦСКА (15–17 май)

Лудогорец – ЦСКА (25 май)

Всичко предстои. Време е за характер, класа и червена доминация".