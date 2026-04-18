Везенков срещу Милър-Макинтайър е възможен сценарий за плейофите в Евролигата

  • 18 апр 2026 | 10:15
Двете звезди на българския национален отбор Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър може да се изправят един срещу друг в плейофите на Евролигата. Това е съвсем възможен сценарий, въпреки че пътят на Цървена звезда до влизане в решаващата фаза от "турнира на богатите" изглежда доста труден.

Олимпиакос вече се класира за плейофите, завършвайки на първо място в класирането на редовния сезон. Не така обаче стоят нещата за сръбския гранд.

"Звездашите" ще трябва да преминат през плей-ин турнира. На старта те гостуват на Барселона, а при победа ще срещнат загубилия отбор от двойката Монако - Панатинайкос. При успех и там Цървена звезда ще срещне Олимпиакос с Везенков в плейофите, които стартират на 28 април.

