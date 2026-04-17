Тайрик Джоунс отнесе наказание от три мача в Гърция заради обиден жест към феновете на Панатинайкос

Центърът на Олимпиакос Тайрик Джоунс беше наказан със спиране на състезателните права за три мача и глобен с 30 000 евро от гръцката лига заради жест към привържениците на Панатинайкос по време на дербито на 30 март.

В официалното решение се посочва: „Налага се дисциплинарно наказание лишаване от участие за три (3) мача и парична глоба от тридесет хиляди евро (30 000 евро) на Тайрик Джоунс, баскетболист на БК Олимпиакос, за жеста (обида чрез действие) към феновете на противниковия отбор, а именно вдигане на ръка към привържениците на противниковия отбор, изпъване на средния пръст заедно с палеца, докато показалецът, безименният и малкият пръст са изпънати (жест, който не прилича на символа за победа „V“ или на образуването на буквата „W“).“

We have obtained clearer video footage of yesterday’s incident involving Tyrique Jones. The new angle shows that the player made a ‘W’ gesture toward the Panathinaikos fans while exiting the court!



We apologize for the earlier misunderstanding🙏#olympiacosbc #paobc #greece… — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 31, 2026

„Това действие представлява уронване на престижа на спорта и се е случило по време на мача от гръцкия шампионат за сезон 2025/26 срещу БК Панатинайкос, проведен на 30 март 2026 г.“, се допълва в съобщението.

Kendrick Nunn and Tyler Dorsey have been ejected from the Greek derby between Panathinaikos and Olympiacos just 33.8” before halftime. pic.twitter.com/LFrnxQEGL0 — Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) March 30, 2026

Олимпиакос спечели въпросното дерби като гост със 101:94 срещу Панатинайкос, като мачът беше белязан и от изгонванията на Тайлър Дорси и Кендрик Нън.

Снимки: Imago