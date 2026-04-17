Тайрик Джоунс отнесе наказание от три мача в Гърция заради обиден жест към феновете на Панатинайкос

Центърът на Олимпиакос Тайрик Джоунс беше наказан със спиране на състезателните права за три мача и глобен с 30 000 евро от гръцката лига заради жест към привържениците на Панатинайкос по време на дербито на 30 март.
В официалното решение се посочва: „Налага се дисциплинарно наказание лишаване от участие за три (3) мача и парична глоба от тридесет хиляди евро (30 000 евро) на Тайрик Джоунс, баскетболист на БК Олимпиакос, за жеста (обида чрез действие) към феновете на противниковия отбор, а именно вдигане на ръка към привържениците на противниковия отбор, изпъване на средния пръст заедно с палеца, докато показалецът, безименният и малкият пръст са изпънати (жест, който не прилича на символа за победа „V“ или на образуването на буквата „W“).“
„Това действие представлява уронване на престижа на спорта и се е случило по време на мача от гръцкия шампионат за сезон 2025/26 срещу БК Панатинайкос, проведен на 30 март 2026 г.“, се допълва в съобщението.
Олимпиакос спечели въпросното дерби като гост със 101:94 срещу Панатинайкос, като мачът беше белязан и от изгонванията на Тайлър Дорси и Кендрик Нън.
