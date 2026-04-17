  Тайрик Джоунс отнесе наказание от три мача в Гърция заради обиден жест към феновете на Панатинайкос

Тайрик Джоунс отнесе наказание от три мача в Гърция заради обиден жест към феновете на Панатинайкос

  • 17 апр 2026 | 17:03
Центърът на Олимпиакос Тайрик Джоунс беше наказан със спиране на състезателните права за три мача и глобен с 30 000 евро от гръцката лига заради жест към привържениците на Панатинайкос по време на дербито на 30 март.

В официалното решение се посочва: „Налага се дисциплинарно наказание лишаване от участие за три (3) мача и парична глоба от тридесет хиляди евро (30 000 евро) на Тайрик Джоунс, баскетболист на БК Олимпиакос, за жеста (обида чрез действие) към феновете на противниковия отбор, а именно вдигане на ръка към привържениците на противниковия отбор, изпъване на средния пръст заедно с палеца, докато показалецът, безименният и малкият пръст са изпънати (жест, който не прилича на символа за победа „V“ или на образуването на буквата „W“).“

„Това действие представлява уронване на престижа на спорта и се е случило по време на мача от гръцкия шампионат за сезон 2025/26 срещу БК Панатинайкос, проведен на 30 март 2026 г.“, се допълва в съобщението.

Олимпиакос спечели въпросното дерби като гост със 101:94 срещу Панатинайкос, като мачът беше белязан и от изгонванията на Тайлър Дорси и Кендрик Нън.

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Бивш съотборник на ЛеБрон обясни защо Майкъл Джордан е по-велик от Джеймс

Бивш съотборник на ЛеБрон обясни защо Майкъл Джордан е по-велик от Джеймс

  • 17 апр 2026 | 15:38
  • 713
  • 0
Упорито проклятие дебне отново Везенков и Олимпиакос - ще се измъкнат ли този път от клещите му?

Упорито проклятие дебне отново Везенков и Олимпиакос - ще се измъкнат ли този път от клещите му?

  • 17 апр 2026 | 15:04
  • 2015
  • 0
ЛеБрон Джеймс очаква с нетърпение да играе със сина си Брони в плейофите на НБА

ЛеБрон Джеймс очаква с нетърпение да играе със сина си Брони в плейофите на НБА

  • 17 апр 2026 | 13:43
  • 461
  • 0
Тъжна вест: Отиде си Иван Балъков

Тъжна вест: Отиде си Иван Балъков

  • 17 апр 2026 | 13:27
  • 2266
  • 0
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 6418
  • 0
Денвър се изправя срещу Индиана в Мексико през следващия сезон

Денвър се изправя срещу Индиана в Мексико през следващия сезон

  • 17 апр 2026 | 11:45
  • 461
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 20588
  • 9
Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

  • 17 апр 2026 | 13:45
  • 11997
  • 15
Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

  • 17 апр 2026 | 14:11
  • 19845
  • 59
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 36076
  • 64
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 6418
  • 0
Втора лига на живо: играят се два мача

Втора лига на живо: играят се два мача

  • 17 апр 2026 | 17:00
  • 29356
  • 19