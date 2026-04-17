Ясно е състоянието на Боломбой преди плей-ина на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 19:58
Малко след началото на втората четвърт на мача между Реал Мадрид и Цървена звезда, Жоел Боломбой се сблъска с Огнен Добрич, след което падна неловко и получи контузия на глезена.

Центърът на „червено-белите“ остана да седи на паркета известно време, след което напусна терена.

Той не се върна в игра, което, очаквано, запали червени лампички за Саша Обрадович и феновете на Звезда, като се има предвид, че отборът го очаква вечното дерби в ABA лигата още в неделя, а след това и плей-ин в Евролигата.

Въпреки това, според неофициална информация на Mozzart Sport, няма място за притеснение и паника.

Въпреки че падането беше много неловко и въпреки че по жестовете и изражението на лицето на Боломбой можеше да се заключи, че контузията е по-сериозна, прегледите показаха, че бившият руски национал е избегнал най-лошия сценарий и се очаква, ако всичко мине добре на тренировката, насрочена за събота, да играе още срещу Партизан.

Припомняме, че Боломбой пропусна по-голямата част от настоящия състезателен сезон поради фрактура на стъпалото и се завърна едва в началото на 2026 г. Този сезон той изигра само 14 мача в Евролигата, в които записваше средно 5,9 точки и 4,6 борби.

Снимки: Gettyimages

