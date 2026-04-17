Кошмар за Милър-Макинтайър в плей-ин турнира на Евролигата

Отборът на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си ще се изправи срещу Барселона на 21 април в мач от плей-ин турнира на Евролигата, като тази среща ще се изиграе на територията на каталунците.

С тази победа, която Барса постигна над Байерн Мюнехн тази вечер (95-69) достигна баланс 21-17 в класирането, колкото има и Звезда, но каталунците изпреварват "червено-белите" заради по-добрия си резултат при директните сблъсъци.



Това означава, че за да стигне до плейофите, сръбският гранд ще трябва да победи както Барса като гост, така и по-слабия от сблъсъка между Монако и Панатинайкос.