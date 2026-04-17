Партизан отказа на Звезда преместване на мача и обърква плановете на "звездашите" в Евролигата

Отборът на Цървена звезда, чийто екип носи българският национал Коди Милър-Макинтайър подаде искане за отлагане на "вечното дерби" от последния кръг на АБА лигата, насрочено за неделя (19 април) от 20:30 часа б.в., за да се подготви по-добре за плей-ин мача от Евролигата, който очаква тима във вторник. Въпреки това, от лагера на "черно-белите" отхвърлиха такава възможност и по всяка вероятност промяна на датата на мача няма да има.

Както беше потвърдено пред Sportal от редиците на Партизан, отлагането на неделното дерби не е опция за тях и клубът ще се придържа към предварително определения час на срещата.

Отборът на Жоан Пеняроя влиза в предстоящото дерби като второ място в АБА лигата с идентичен резултат като първия Дубай, който поради по-добри преки двубои все пак заема лидерската позиция преди последния кръг. Така "черно-белите" могат да стигнат до пол позиция преди плейофите само с победа над най-големия си съперник, в комбинация със загуба на Дубай от Босна.

Звезда, от друга страна, независимо от изхода на "вечното дерби", остава трета в таблицата на регионалния шампионат, но този мач идва в неподходящ момент, тъй като само 48 часа по-късно я очаква плей-ин мач от Евролигата, в който много вероятно ще бъде гост.

