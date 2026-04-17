Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Партизан отказа на Звезда преместване на мача и обърква плановете на "звездашите" в Евролигата

  • 17 апр 2026 | 19:09
Отборът на Цървена звезда, чийто екип носи българският национал Коди Милър-Макинтайър подаде искане за отлагане на "вечното дерби" от последния кръг на АБА лигата, насрочено за неделя (19 април) от 20:30 часа б.в., за да се подготви по-добре за плей-ин мача от Евролигата, който очаква тима във вторник. Въпреки това, от лагера на "черно-белите" отхвърлиха такава възможност и по всяка вероятност промяна на датата на мача няма да има.

Както беше потвърдено пред Sportal от редиците на Партизан, отлагането на неделното дерби не е опция за тях и клубът ще се придържа към предварително определения час на срещата.

Отборът на Жоан Пеняроя влиза в предстоящото дерби като второ място в АБА лигата с идентичен резултат като първия Дубай, който поради по-добри преки двубои все пак заема лидерската позиция преди последния кръг. Така "черно-белите" могат да стигнат до пол позиция преди плейофите само с победа над най-големия си съперник, в комбинация със загуба на Дубай от Босна.

Звезда, от друга страна, независимо от изхода на "вечното дерби", остава трета в таблицата на регионалния шампионат, но този мач идва в неподходящ момент, тъй като само 48 часа по-късно я очаква плей-ин мач от Евролигата, в който много вероятно ще бъде гост.

Снимка: Цървена звезда - Фейсбук

Следвай ни:

Още от Евролига

Упорито проклятие дебне отново Везенков и Олимпиакос - ще се измъкнат ли този път от клещите му?

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

Коди Милър-Макинтайър изравни исторически рекорд в Евролигата

Коди Милър-Макинтайър изравни исторически рекорд в Евролигата

Барцокас: Готови сме да развалим проклятието на първото място

Барцокас: Готови сме да развалим проклятието на първото място

Реал Мадрид се разправи с Цървена звезда пред погледа на Новак Джокович и Лука Дончич

Реал Мадрид се разправи с Цървена звезда пред погледа на Новак Джокович и Лука Дончич

Виж всички

Водещи Новини

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Вихрено първо полувреме донесе по една точка за Локо (Горна Оряховица) и Янтра

Втора лига на живо: без голове в Русе

