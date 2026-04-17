Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е топ реализаторът в редовния сезон на Евролигата.

Крилото на Олимпиакос завърши на първо място в класацията в "турнира на богатите" с общо реализирани 661 точки или 19.4 точки средно на мач, като е №1 и по коефициент на полезно действие - 23.1.

Неговият съотборник в гръцкия гранд Никола Милутинов пък е лидер при борците с 250 овладени общо борби (7.1. средно на мач). Това се случи, след като на последния мач на Олимпиакос центърът Донта Хол поиска смяна, въпреки брилянтната си игра, за да може неговият съотборник (б.р. Милутинов) да овладее достатъчно борби до края на мача и да спечели приза.