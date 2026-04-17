  Сасуоло нанесе нов удар по амбициите на Комо за участие в ШЛ

  • 17 апр 2026 | 21:32
Сасуоло нанесе нов удар по амбициите на Комо за участие в ШЛ

Отборът на Сасуоло записа четвърта победа в последните си пет домакинства, след като спечели с 2:1 срещу Комо в първия мач от 33-тия кръг на Серия "А". От друга страна, „бианкоадзурите“ допуснаха втора поредна загуба след тази с 3:4 от Интер, като нямат успех в последните си три срещи.

След скучни първи 40 минути на мача, в които гостите изцяло владееха инициативата, краят на първото полувреме предложи цели три гола. В 42-рата минута „неровердите“ предприеха светкавична контраатака, в чийто край Кристиан Волпато елегантно прехвърли Стефано Турати и така откри резултата със своя удар. Само две минути по-късно отчелият се с асистенция Мбала Нзола отбеляза и гол, след като прати топката покрай вратаря, възползвайки се от извеждащото подаване на Арманд Лауриенте.

В добавеното време преди почивката Нико Пас съумя да намали изоставането на „езерняците“ с красив гол с глава след центриране на Иван Смолчич. В 69-ата минута именно аржентинецът можеше отново да се разпише с технично изпълнение, но Турати успя да избие топката от голлинията. Така съставът на Сеск Фабрегас не успя да избегне поражението.

Така Комо остава на петото място със своите 58 точки, но в този кръг както може да бъде задминат от шестия Рома, така и да изостане на пет пункта от четвъртия Ювентус и зона „Шампионска лига“. Сасуоло пък се изкачи на деветата позиция, събирайки 45 точки в своя актив.

Още от Футбол свят

Отлична игра на Лукас Петков доближи Елверсберг до Първа Бундеслига

Отлична игра на Лукас Петков доближи Елверсберг до Първа Бундеслига

  • 17 апр 2026 | 21:30
  • 426
  • 0
Себастиан Хьонес е оптимист преди гостуването в Мюнхен

Себастиан Хьонес е оптимист преди гостуването в Мюнхен

  • 17 апр 2026 | 21:16
  • 344
  • 0
Интер 0:0 Каляри

Интер 0:0 Каляри

  • 17 апр 2026 | 21:47
  • 1213
  • 2
Ювентус преподписа със своя капитан

Ювентус преподписа със своя капитан

  • 17 апр 2026 | 20:40
  • 1138
  • 0
Симеоне преди финала: Връщаме се на Земята и сме здраво стъпили на нея

Симеоне преди финала: Връщаме се на Земята и сме здраво стъпили на нея

  • 17 апр 2026 | 20:14
  • 867
  • 2
Борнемут избра своя бъдещ мениджър

Борнемут избра своя бъдещ мениджър

  • 17 апр 2026 | 19:58
  • 3899
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 63131
  • 206
Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 21027
  • 0
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 69685
  • 33
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 31173
  • 38
Интер 0:0 Каляри

Интер 0:0 Каляри

  • 17 апр 2026 | 21:47
  • 1213
  • 2
Дъжд от голове във Втора лига

Дъжд от голове във Втора лига

  • 17 апр 2026 | 21:21
  • 42096
  • 50