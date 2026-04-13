Киву похвали зрялостта на Интер и шеговито намигна към Конте и Алегри

Кристиан Киву сподели, че Интер е изстрадал победата над Комо с 4:3, и е видял зряло поведение в своя отбор, когато неговите футболисти са изоставали с 0:2. Също така наставникът на "нерадзурите" не спести и ироничните подмятания към треньорите на преследвачите Наполи и Милан - Антонио Конте и Макс Алегри, които този уикенд направиха поредните си гафове.

„Знаехме, че няма да е лесно. Изправихме се срещу отбор, който се бори за нещо важно, и те го доказаха през първото полувреме с мобилност, скорост, преса и интензивност. Изпитвахме трудности и изоставахме с 0:2, но върнахме един гол и това ни даде увереност. След почивката вдигнахме оборотите, показахме характер и обърнахме мача, въпреки че със сигурност не беше лесно“, заяви Киву пред журналистите след последния съдийски сигнал на мача межу Интер и Комо.

Интер вече се беше изправял срещу Комо на този стадион миналия месец в първия мач от полуфиналите за Купата на Италия, който завърши при равенство 0:0. Дори без контузения Лаутаро Мартинес, който поиска да бъде на резервната скамейка тази вечер, за да е близо до съотборниците си, Интер е отбелязал 102 гола в 46 официални мача този сезон.

„Тази сутрин тренирахме само статични положения, знаейки, че те ще бъдат добра възможност да вкарваме голове тук. Дължим на упоритата работа на моя щаб и на играчите факта, че сме толкова резултатни в тези ситуации. Имаме страхотни изпълнители на свободни удари и играчи, които са силни във въздуха, така че би било жалко да не се възползваме максимално от това“, разкри Киву.

Това е вторият път, в който Интер успява да стигне до победа, след като е изоставал с 0:2, след като в предишния случай момчетата на Кристиан Киву обърнаха Пиза.

„Това беше победа на зрялостта, в която разчетохме моментите в мача. Със седем кръга до края трябва да повишим амбициите си, да разберем колко е важно да излизаме на терена и да увеличаваме преднината си пред втория в класирането. Бяхме изненадани от интензивността на Комо през първото полувреме, но реагирахме като зрял отбор“, продължи Киву.

След като Наполи завърши 1:1 с Парма, а Милан загуби от Удинезе този уикенд, Интер вече има девет точки преднина на върха в класирането шест кръга преди края на сезона. Въпреки това, на въпрос дали Скудетото е в ръцете им, Киву отправи закачка към треньора на Наполи Конте и наставника на Милан Алегри.

„Ще направя като колегите си, които говорят само за класиране в Шампионската лига, и ще кажа, че сме щастливи да се доближим до тази цел. Математически все още не сме я постигнали“, добави Киву.

Дъмфрис отбеляза два гола тази вечер и е лесно да се забрави колко много липсваше той по време на контузията си през последните няколко месеца.

„Той ни липсваше, тъй като очевидно с него имаме различна опция за атака в празните пространства, включително при статични положения. Луис Енрике може би е по-добър в задържането на топката, но Дензъл има повече мощ, той е присъствие в наказателното поле и знае как да намира точния момент за включване на задната греда, както видяхме днес“, призна Киву.